中国或将推行网络实名制

路透北京12月25日 - 据中国官方媒体周二报道，中国或将要求用户在办理上网服务时提供真实身份信息。这是微博实名制政策的一个延伸。

官方报纸报道称，本周提交全国人大常委会审议的加强网络信息保护的决定草案规定，网络服务提供者为用户办理网站接入服务，办理固定电话、移动终端等入网手续，或者为用户提供信息发布服务，应当在与用户签订协议时，要求用户提供真实身份信息。

《人民日报》在头版评论中称：“让法治为网络发展护航，保护权利、规范权力，我们的网络才能更文明、更健康、更安全。”

很多用户表示，此举显然旨在进一步打压喧闹与匿名的网上言论。互联网为中国民众提供了一个难得的公开讨论空间。

一些用户称，因担心相关官员报复，网络实名制还将阻止人们在网上对腐败现象的举报。

目前还不清楚该草案与现有法规将有何不同，因官方媒体提供的细节不多，且现实中很多用户在办理上网业务时一直都须提供真实身份信息。

今年早些时候，中国政府要求新浪微博用户进行实名制注册。

中国政府称，此举是为防范人们在网上进行恶意匿名指控，并称很多其他国家也拥有类似法规。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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