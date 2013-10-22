“全媒体记者”格祺伟被批捕 涉嫌敲诈勒索寻衅滋事

路透上海10月22日 - 新华社周二报道称，湖南省衡阳市公安机关破获格祺伟涉嫌敲诈勒索寻衅滋事犯罪团伙案件，格祺伟等五名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

互联网和微博成为中国网民发泄怨气和举报贪官的重要渠道。

新华社报道称，格祺伟打着“全媒体记者”的旗号，到处收集所谓负面信息，以此进行敲诈勒索。

报道称，格祺伟制造传播谣言，严重损害地方政府形象，扰乱当地社会秩序。

据中国媒体报道以及人权组织消息，随着政府加大力度打击网络制造传播谣言等违法活动，自8月以来有数百人被拘，其中多数已被释放，有些则因面临刑事指控仍被拘押。

新华称，格祺伟本名周波，失去自由后痛哭流涕、悔恨不已，亲笔写下告网友书，称自己的行为“给社会及舆论都带来了极其负面的影响”。

现年29岁的格祺伟8月末被拘。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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