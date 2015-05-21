版本:
中国
时事要闻 | 2015年 5月 21日 星期四 09:05 BJT

中国军报称互联网是抗击西方敌对势力“暗战”的主战场

路透北京5月20日 - 《解放军报》周三发表评论文章称，互联网已经成为意识形态领域斗争的主战场，并称网络管控对政府的存亡至为关键。

该报称，中国必须扞卫网络“主权”，否则公众将被引入歧途。

“西方敌对势力和我国少数‘思想叛国者’利用网络，借助电脑和手机等信息终端，恶毒攻击我们的党，”该报称。

“其根本目的是想用‘普世价值’迷惑我们，用‘宪政民主’扰乱我们。”

文章写道，要当好网上的“播种机、宣传队”,唤起“红军”千百万，才能在筑牢“网上长城”中当好突击队、生力军。

文章称，“西方反华势力一直妄图利用互联网扳倒中国”，并称对互联网的控制是一场“暗战”，是一场没有刀光剑影却杀机重重的网上舆论战争。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐