中国军报称互联网是抗击西方敌对势力“暗战”的主战场

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月20日 - 《解放军报》周三发表评论文章称，互联网已经成为意识形态领域斗争的主战场，并称网络管控对政府的存亡至为关键。
该报称，中国必须扞卫网络“主权”，否则公众将被引入歧途。
“西方敌对势力和我国少数‘思想叛国者’利用网络，借助电脑和手机等信息终端，恶毒攻击我们的党，”该报称。
“其根本目的是想用‘普世价值’迷惑我们，用‘宪政民主’扰乱我们。”
文章写道，要当好网上的“播种机、宣传队”,唤起“红军”千百万，才能在筑牢“网上长城”中当好突击队、生力军。
文章称，“西方反华势力一直妄图利用互联网扳倒中国”，并称对互联网的控制是一场“暗战”，是一场没有刀光剑影却杀机重重的网上舆论战争。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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