中国将在重点网站和互联网企业设立“网安警务室”

路透上海8月5日 - 中国公安部发表声明称，中国正计划在重点网站和互联网企业设立“网安警务室”，以第一时间掌握网上涉嫌违法犯罪情况，服务和指导网站提高安全管理防范能力。

公安部副部长陈智敏周二在新闻发布会上称，公安机关要发挥网络社会安全管理主力军作用，与互联网管理部门密切合作。

陈智敏在声明中称，“我们将在重点网站和互联网企业设立‘网安警务室’，第一时间掌握网上涉嫌违法犯罪情况”。

近年来中国政府一直在加强对国内互联网的控制，并曾批评腾讯(0700.HK)和新浪(SINA.O)等社交媒体在清理黄色、诈骗、谣言或者政治敏感内容上行动不够快。

中国政府上月公布了《网络安全法》（草案），草案加强了对数据的控制，将对互联网服务提供商和在华跨国企业产生潜在的重大影响。

声明称，“随着我国全面进入互联网时代，网络安全已经成为事关国家安全和社会稳定、事关经济发展和人民群众工作生活的重大问题”。

声明称，新措施将帮助保护网民个人信息，打击网络盗窃、网络诈骗和制造传播网络谣言等多发性网络违法犯罪。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。