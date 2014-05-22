新华称中国将对重要信息技术产品及提供者进行网络安全审查

路透北京5月22日 - 中国新华视点微博周四援引国务院信息化办公室（国信办）称，中国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。

根据新华微博，网络安全审查制度将针对重要信息技术产品及提供者，重点审查产品的安全性和可控性，以防产品提供者非法控制、干扰、中断用户系统，非法收集、存储、处理和利用用户有关信息。

“对不符合安全要求的产品和服务，将不得在中国境内使用。”微博援引国信办称。

国信办表示，少数国家政府和企业利用技术垄断大规模收集敏感数据，中国政府、企业、大学及电信主干网络多次遭受大规模侵入、监听，网络安全形势严峻。

美国司法部本周一称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。中国外交部部长助理郑泽光周一晚间即召见美国驻华大使博卡斯，就美国司法部宣布起诉五名中国军官一事提出严正交涉和抗议，再次敦促美撤销起诉。

据新华介绍，美国网络安全审查不仅包含产品安全性能指标，还有产品的研发过程、程序、步骤、方法、产品的交付方法等。美国网络安全审查主要考虑对国家安全、司法和公共利益的潜在影响，不公开标准和过程，不披露原因和理由，不接受供应方申诉，且无明确时间限制。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。