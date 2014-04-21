《热点透视》中国互联网电视盛况令投资人大开眼界

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Katrina Hamlin

路透香港4月21日 -中国的互联网电视令投资人叹为观止。尽管全球的科技股出现一波大跌，但中国互联网电视的硬件、软件、内容相关个股估值飙升。将中国广大电视人口转化为获利的激烈竞争正在展开。

一些精明的投资人认为，互联网电视即将进入火热期。阿里巴巴创办人马云联手一组企业团队，向华数传媒(000156.SZ)投资11亿美元，资金来自阿里巴巴。华数传媒的预估市盈率(本益比)为147倍，几乎是一年前的三倍。同样在深交所挂牌的同业对手乐视网(300104.SZ)及百视通600637.SZ，市盈率分别为122倍及60.3倍。

互联网电视不算新鲜，但中国无所不管的监管当局才刚刚开始要赶上脚步：目前只有拿到合适执照的公司才能直攻中国收视市场。合法的公司因而拥有物以稀为贵的价值，合作关系也变得十分重要。华数传媒已经和电器厂商TCL多媒体(1070.HK)及加拿大放映系统商IMAXIMX.TO合作。乐视网与央视国际合作推广互联网电视业务，百视通则搭上电脑大厂联想；联想日前刚宣布计划开设2,000家联想智能电视体验店。

现在比较不明朗的是要如何取得获利。中国观众并不习惯付费收看，因此美国网路电视商Netflix(NFLX.O)的每月收费模式应该不必考虑了。目前仍然有一些没有牌照的互联网电视，可以将影片串流至其他设备，盗版光碟比比皆是。更糟的是，广告主对电视的兴趣可能已经降低：央视的年度广告招标备受瞩目，但央视去年很不寻常地并未公布具体结果。

互联网电视最有希望的获利来源，可能是利用电视进行的电子商务交易以及游戏。由此看来，华数与阿里巴巴的结盟显得十分合拍。另一个可能的获利来源，则是根据消费者的个人资料提供广告服务--阿里巴巴在这方面拥有极丰富资源。阿里巴巴旗下支付平台支付宝也能够在电视购物交易中分一杯羮。

中国这块市场的发展潜力可观：高盛认为，到2015年时，互联网电视收视人口可能达到7,700万。但最大资产可能是雄厚财力。要想胜出，就需要烧钱花在各项实验项目，直到确定哪个能够成功。以这一点来看，华数也比较有利。对于那些无法与有力渠道搭上线的业者而言，要达到巨星级的估值水准，会显得梦想太高。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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