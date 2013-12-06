中国视频网站化身反盗版战警

资料图片：11月13日，搜狐CEO张朝阳和优酷土豆CEO古永锵（左三和左四）等人在北京联合召开记者会，他们在现场聚拢在一反盗版标识前让记者拍照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京12月6日（记者 Paul Carsten/Jane Lanhee Lee） -中国最大互联网视频企业优酷土豆YOKU.N的网站曾是盗版好莱坞大片的天堂，也给韩国肥皂剧造成重创，但该公司最终意识到盗版其实并不划算。

如今，优酷土豆在授权许可方面的年度支出超过10亿元，为的是能播放正版电影大片和《行尸走肉》这样的美剧，而且这一战略预计会让该公司实现有史以来首个季度净利。优酷土豆控制着中国在线视频市场近三分之一的份额。

为了保护市场份额，优酷土豆雇用十几名网络侦探在网站上查找盗版内容，凸显了中国在线视频行业希望通过打击盗版，设法获得更高的广告收入并与外国传媒企业建立良好的关系。

该公司网络反盗版部门负责人吕长军对路透表示，“最大的挑战是，我们发现随着技术的进步，出现了新的盗播的形式。”

以前，中国的视频网站上充斥着各种盗版电影和电视节目，通常都是用户上传的。企业也经常为侵犯版权而相互起诉。

优酷土豆和百度(BIDU.O)本周给路透发来的电子邮件称，对于各自网站上的盗版内容，他们从来都不是睁一眼闭一只眼，也从来没有故意上传未经授权的内容。百度是中国搜索引擎龙头企业，在在线视频市场所占份额排名第二。

腾讯(0700.HK)也对路透称，从来没有忽视盗版问题或进行过盗版。腾讯经营着中国第四大在线视频网站。

但这三家公司也表示，曾被其他公司因侵犯版权而起诉，而且还输了官司。

如今随着科技的进步，这些企业可以更警觉地保护他们的网站。

广告商愿意向正版内容投钱，加上在线视频的兴盛，也为这些企业提供动力。根据位于北京的互联网研究公司iResearch，今年中国在线视频市场预计增长逾33%，年营收料达123亿元。

优酷土豆、百度、搜狐(SOHU.O)及腾讯均表示他们正在打击盗版。

对于这些在授权内容上大举投钱的在线视频企业而言，盗版不仅让他们有吃官司的风险，造成用户数量下降，还蚕食他们的广告收入；与此同时，外国娱乐产品公司的销售也因此受到伤害。

“因为我们花了那么多钱买内容，但是我们流量的一半都去了百度视频和快播。所以我们的广告卖不出去，或者我们广告的收入根本就无法覆盖我们的内容采购成本和带宽成本。所以现在中国的视频网站都不赚钱，都在流血亏钱，”搜狐CEO张朝阳称。搜狐是中国第三大在线视频供应商。

他还说道，“那么在这种情况下，我们真的没有办法继续竞争下去了。”

中国素以缺乏知识产权保护和执法不力闻名，并与美国纠纷不断。

但11月宣布的网络视频反盗版联合行动，表明该行业已是今非昔比。

上月，优酷土豆、腾讯、搜狐、万达影业、美国电影协会（MPAA）联手行动，起诉百度和快播盗版侵权，向后者索赔损失3亿元。

百度在本周提供给路透的声明中称，“我们对此炒作式的讼诉行为深表遗憾。”

“目前，我们已经和众多版权方达成合作，一起为用户提供更多正版高清视频资源，”声明说道。

路透尚未联系到快播方面就此置评。一位回应这起诉讼的发言人此前曾对路透称，该公司不提供内容，只是一家提供视频播放器的公司。她不愿就盗版指控详细置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。