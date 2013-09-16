网络名人“薛蛮子”上央视忏悔

路透北京9月15日 - 中国官方媒体周日报道，网络大V“薛蛮子”承认在网上不负责任地转发负面信息。

根据中国最高人民法院和最高人民检察院本月出台的《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》，利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的，应当认定为诽谤行为“情节严重”。

官媒援引刑法相关规定称，这样的行为会被处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

因涉嫌聚众淫乱罪而被中国警方拘留的“薛蛮子”（真名薛必群）对央视和新华社表示，“言论自由不能凌驾于法律之上”。“薛蛮子”常常针对社会和政治问题发出有争议的言论。

“我在微博上不负责任、不加核实地转发负面信息，是一种负面情绪的宣泄，忽视国家和社会的正面主流。”“薛蛮子”说道。

“薛蛮子”在新浪微博拥有1,200万粉丝。据新华社报道，警方接到网民关于“薛蛮子”涉嫌网络违法犯罪活动的举报，正对相关线索开展调查。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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