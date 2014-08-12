中国请求国际刑警组织通缉正菱集团老总

路透北京8月11日 - 新华社周一报导称，中国司法机关已请求国际刑警组织发布对中国商人廖荣纳的“红色通缉令”。廖荣纳涉嫌非法吸收公众存款，目前已逃往国外。

现年58岁的廖荣纳是广西正菱集团董事局主席。廖荣纳还曾荣登胡润百富榜。

新华社称，中国当局还请求国际刑警组织通缉廖荣纳的妻子。

今年早些时候曾有媒体报导称正菱集团出现还款问题，但直到今年5月，该公司一直称这些报导是谣言和猜测，目的在于误导公众。

路透未能立即联系到正菱集团就此置评。

根据当地媒体4月和5月时的报导，正菱集团涉嫌非法吸收公众存款，涉及银行资金70多亿元，民间资金约30亿元，被媒体称为“广西最大的非法融资案”。

新华报导称，在吸收公众存款方面，警方查到正菱集团借款合同1,500多份，总合同金额约32亿元。而截至目前到公安机关登记债权的债权人只有600多人，很多人并未到公安机关登记，这部分借款金额尚未统计。

正菱集团称，截至2013年7月31日，该集团总资产达到265.4亿元，集团债务为85.2亿元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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