中国请求国际刑警组织通缉正菱集团老总--新华

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月11日 - 新华社周一报道称，中国司法机关已请求国际刑警组织发布对中国商人廖荣纳的“红色通缉令”。廖荣纳涉嫌非法吸收公众存款，目前已逃往国外。
现年58岁的廖荣纳是广西正菱集团董事局主席。廖荣纳还曾荣登胡润百富榜。
新华社称，中国当局还请求国际刑警组织通缉廖荣纳的妻子。
今年早些时候曾有媒体报道称正菱集团出现还款问题，但直到今年5月，该公司一直称这些报道是谣言和猜测，目的在于误导公众。
路透未能立即联系到正菱集团就此置评。
根据当地媒体4月和5月时的报道，正菱集团涉嫌非法吸收公众存款，涉及银行资金70多亿元，民间资金约30亿元，被媒体称为“广西最大的非法融资案”。
新华报道称，在吸收公众存款方面，警方查到正菱集团借款合同1,500多份，总合同金额约32亿元。而截至目前到公安机关登记债权的债权人只有600多人，很多人并未到公安机关登记，这部分借款金额尚未统计。
正菱集团称，截至2013年7月31日，该集团总资产达到265.4亿元，集团债务为85.2亿元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。