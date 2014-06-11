《热点透视》中国寻求融入国际金融市场遇阻

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透香港6月11日 （撰稿 Peter Thal Larsen 编译 石冠兰） - 中国寻求金融地位的努力遇到坎坷。经过两个月的评估后，MSCI明晟决定在新兴市场指数中不纳入中国内地股。近期实施的股市改革可能有助于中国下次取得更好进展。然而中国限制资本流动成为加入全球金融大家庭的障碍。

获得MSCI明晟的首肯有着重大的长期影响。该机构估计，承认使用其指标作为基准的基金规模约达8万亿美元；其中很大部分跟踪其新兴市场指数。将中国内地A股纳入股指篮子会在中国股市看来疲软之际提高国际基金经理的需求。

不过，被排除在外的短期影响很小。中国在香港等离岸交易所上市的股票已占该新兴市场指数的19%左右。而且MSCI明晟原本计划仅纳入5%的内地股票自由交易市值，这对于中国整体权重的初步提高比例将仅为0.6%。

然而基金经理人甚至对这样有限的改变也予以反对。虽然外国投资者能够买入内地股，但他们只能在中国当局授予的额度内购买。而且他们每周仅能将资金进出中国一次。

中国市场尚不够开放的结论可能会在其他地方得到共鸣。国际货币基金组织(IMF)将在明年1月前决定是否扩大用于评估储备的外汇篮子。将人民币与重要的国际货币纳入同一篮子，将代表着对于人民币的极大认可。然而IMF的入选标准仍是货币应“可自由使用”。

人民币与内地股市有朝一日都会入选各自基准指数。MSCI明晟2015年评估指数时，中国可能会表现更好，尤其是如果允许香港投资者购买内地股票的新体制开始实施的话。但是MSCI明晟此次决定表明，由于中国方面的障碍仍存，国际金融的接纳并不容易获得。(完)

(译文审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。