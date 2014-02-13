中国重启银行理财银行间债市新开户 引导向第三方托管转型

* 银行理财银行间债市开户重启

* 非上市银行是否放行尚待明确

* 引导理财由自托管向第三方托管转型

* 债券需求增量释放有限

路透上海2月13日 -暂停已久的银行理财银行间债市开立新账户，终获得中国央行绿灯放行重启，并正式引入第三方托管概念，鼓励银行理财产品由自托管向第三方托管转型，不过由于涉及银行托管费收益分流及流程改造，未来执行力度尚待观察。

同样尚待明确的，还有此次重启的口径问题。根据通知抬头，银行类机构只标明了16家上市银行，目前多家非上市银行理财部门人士纷纷表示，尚不清楚此次重启是否只针对上市银行，而其他银行则需后续文件。

”目前不知道全部重启，还是上市银行先重启，我们也在四处打听。“一家非上市银行理财部门负责人称。

路透尚未联系上央行就此口径问题作出评论。

周四刊登在中国货币网上的《中国人民银行金融市场司关于商业银行理财产品进入银行间债券市场有关事项的通知》，明确了银行开立理财产品债券账户，及为理财产品提供托管的具体条件。

由于自2013上半年债券市场监管风暴以来，监管层禁止了银行自营账户与理财账户之间直接交易结算，理财在银行间新增开户亦被叫停，这次重新发文，意味着银行理财新增开户获得规范并重启。

通知要求，理财产品应直接进行债券交易和结算，由其管理人申请交易联网手续，由于此前理财产品多以丙类账户存在，并由甲类户代理结算及交易，因此该通知也正式确认了银行理财的乙类户身份。

**自托管向第三方托管转型**

央行在通知中明确，申请在银行间债券市场开立债券账户的理财产品，应以单只理财产品的名义开户，但理财产品由非本行的第三方托管人独立托管的，也可以理财产品系列或理财产品组合的名义开户。

据了解，在此前征询机构意见时，央行的态度是一步到位转为第三方托管，不过从正式文件的两种选择来看，央行的口径明显有松动。

现有银行理财一般都托管在自家银行，这样不仅有托管费收益，对此前与自营交易结算，以及机构代持等交易也相对便利，不过自托管的防火墙虚置问题，对监管层引导的理财产品单独管理，建账和核算不利，第三方托管也一直是行业呼吁方向。

而此次引入第三方托管，明显从开户便利上给予了支持，如果银行继续选择自托管，则不能以组合名义开户，理财产品的开户将相比更加复杂。

”看来以后就只能多推一些开放式的理财产品了，少一些封闭式的，减少频繁要新开户的麻烦。“上海一家银行的理财人士认为，预期开放式理财将逐渐增多。

不过，由于交易结算及资金清算分属不同部门，开放式理财的增多，仍然将增加理财产品中后台的处理流程，增加自托管的成本，倒逼银行理财进行第三方托管的转型。

**债券增量需求释放有限**

而对于理财银行间债市新开户重启，对债券增量需求的影响，多数受访人士预期均偏保守。

主要来自于重启口径的问题。虽然目前尚未明确是否只有16家上市第一期获得开户资格，但受访人士均表示，如果确实分批次，也属正常。

“银行理财重新开户是一个很繁琐的过程，此前丙类户的重新清理据说中债登就满负荷了，一批一批来，也很正常。“北京一位银行理财人士称。

事实上，此次重启也给了理财产品重新备案长达一年的宽限期，不至于出现数万计的理财产品拥挤着重新开户。

按通知规定，符合条件的理财产品，已在银行间债券市场开户的，应在一年内根据该通知的要求重新备案，并根据情况办理变更手续或重新开户。原账户内的债券资产应在过渡期内通过非交易过户的方式转至新账户。

自去年启动债市监管风暴以来，银行理财、券商资管、基金专户、信托理财等银行间债券新开账户均遭到叫停，乙类户中只有企业年金、社保基金、公募基金及保险产品四类账户正常。

由于上市商业银行的理财账户一般较为丰富，因此该次叫停并未对其造成大的影响，影响较大的是之前理财条线不健全，债券账户不多，或者主要依靠券商资管等代持的机构债券需求。

因此，若此次第一批是开放上市银行重启，短期债券增量需求增加将并不明显，但若随着非上市银行及券商资管、基金专户等均渐次重启，料此前受到抑制的债券需求，将得到明显释放。（完）

(发稿 路透中文部；审校 林高丽)

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