独家：中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构（更新版）

(新增细节和评论)

路透北京10月8日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。

市场人士称，这有利于丰富市场交易主体和客户背景，有利于改变当前人民币外汇市场相对单一的供求结构和交易风格，进而改善外汇市场流动性状况。

消息人士并引述征求意见稿称，相关政策调整后，获批金融机构可成为银行间外汇市场会员，开展人民币对外汇即期和衍生产品交易，外管局不实施事前入市资格审核；非银行金融机构只能与银行间外汇市场做市商开展交易。截至发稿时。外管局尚未对路透查询置评。

“进入初期可能仅限于代客经纪业务，就是在额度范围内的外汇头寸的平盘。”一位熟知情况的相关人士对路透称。

前述消息人士并引述意见稿称，金融机构开展人民币对外汇交易应基于对冲代客和自身结售汇业务风险、在结售汇综合头寸限额内开展做市和自营交易、从事符合规定的自身套期保值等需要。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，由于券商客户包括海外QFII、RQFII等机构，相对于银行客户而言，虽然单笔外汇交易量可能偏小，但交易特征更为明显，风格转换更为迅速。

“如果真的放开，那资本市场与汇率市场之间的联动将表现得更为明显。”他说。

不过，也有银行交易人士认为交易主体放开初期市场影响有限。上海一股份行交易员认为，非银机构进入初期还是以代客经纪业务为主，意味着还是难以绕过实需原则的限制，对于改变供需结构而言影响不大。

“我觉得对于价格发现机制而言是好事。现在银行间市场报价点差还是挺宽的，那有更多人进来，价格会变得更为有效。”她表示。

中国外汇市场受实需原则限制，即外汇交易必须具备相应的真实贸易业务背景。在中国贸易顺差结构的影响下，这也造成外汇供过于求的现状，进而造成近些年人民币汇率持续升值、外汇占款居高不下、外汇储备不断刷新纪录的结果。

消息人士并称，货币经纪公司可在银行间外汇市场开展人民币对外汇衍生产品交易、外汇对外汇交易、外汇拆借等外汇经纪业务，外管局亦不实施事前资格审核。

根据中国货币网披露的数据，中国银行间外汇市场目前共有人民币外汇即期会员442家，主要包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、企业财务公司等。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。