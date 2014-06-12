焦点：中国调查金属融资问题 市场担心铜涌入LME仓库

路透纽约6月12日 - 成千上万吨“看不见的”铜正在匆忙从中国的一些仓库运出，在未来数月可能仍然看不见，因为银行和贸易商在寻找安全存放点时，避开伦敦金属交易所(LME)网络。

由于担忧青岛港口部分仓库存在融资欺诈，一些银行和贸易商已经削减了融资交易信贷，或把金属转移到更知名的仓储公司，包括韩国和其他地方的一些仓储公司，这些都是LME庞大系统的组成部分。

这令交易员担心，金属转出中国不透明的仓库，可能会使LME网络中的库存增加，相关数据可能进一步增加价格下跌的压力。根据麦格理的分析师预计，截至9月释放出的铜可能多达30万吨，几乎是LME全球各地仓库全部库存的两倍。

熟悉融资交易的部分市场人士称，还不能确定这部分铜能否，以及会有多少出现在LME每日的库存数据之中。

部分参与该市场的消息人士称，其中一部分铜还留在中国，转移到了仓库运营商自己直接拥有的仓库，而不是第三方租赁的仓库。对于担心自己的铜库存是否已被用于质押另一笔贷款的公司来说，这足以打消他们的顾虑。

有人称，这些金属也可能已运出国，但运往经LME批准公司经营的仓库，不在LME官方统计系统之内。这样可以确保库存安全，但不一定能交割。

围绕究竟有多少铜在转移，最后又会转移到哪儿的不确定性成为市场热议的话题。上周金属融资骗贷事件在全球铜市掀起轩然大波后，银行纷纷着手评估自己与此相关的敞口有多少。

“这些交易的解除可能影响铜价，但情况不会像口头说说市场慌神了，然后铜就会重新出现在LME系统里那么简单，“一位熟悉这类交易的消息人士说。

**注册仓单还是不注册是个问题**

中国未公开的铜库存到底有多少，多年来对外界来说一直是个谜，尤其在中国热络的信贷市场催生潜在的金属进口需求的情况下，这些进口的金属常被用作贷款抵押。

隐形库存的存在支撑了铜价，并导致供应面收紧。LME铜库存目前低于17万吨，为2008年以来首见，上个月现货铜价最高的时候比期铜价格高出100美元。

大量铜涌入LME仓库的威胁，在上周几乎全数抹去现货铜较三个月期铜的逆价差。麦格理分析师称，铜价有可能最低跌回每吨6,500美元。LME三个月期铜 CMCU3 周三收报每吨6,690美元。

周三，麦格理分析师估计，到9月将有近30万吨铜从中国保税仓库流出。但他们预计还有60万吨铜留在仓库里，因为在便捷借贷的吸引力面前，围绕交易对手风险的担忧都不是个事儿。

“大型和老牌进口商都在前几次严打中成功存活，我们预计他们会再次幸免，”麦格理称。

本月库存流动量将创纪录，约有11万吨铜离开保税区仓库，7月将降至9万吨，8-9月为9万吨。

LME电子系统可以监控注册仓单或收据的所有权，因此对信心受融资欺诈调查影响的银行和交易商而言，LME的仓储网络是一个充满吸引力的去处。LME在全球网络的38处运营约700个仓储设施，从美国底特律到新加坡都有分布。

但LME尚未获许在中国运营；而且将铜运出中国耗费成本，加上LME许可仓库收取的租金更高，这可能抵消部分银行和交易商转向LME追求安全性的动力。

同时，逻辑上来讲，所谓回购交易中锁定的铜应该还留在中国。通过锁定这些铜，企业可以获得短期信贷以换取货物；这也是中国铜市稳定的支柱之一。

迄今为止，这些铜还没有现身的迹象。自路透6月2日首次报导青岛港融资欺诈调查后，LME库存已经减少2,000吨。

紧张的交易商正密切关注每日数据。

“基本面来看，如果看库存数字，没有什么变化，”一家LME期货交易商称，“如果中国的铜在仓单上出现，那就是另一回事了。”(完)

(编译 李春喜/白云/朱晓军；审校 张涛/王兴亚/李婷仪)

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