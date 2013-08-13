中国正在调查汽车销售定价--协会

* 发改委正在调查车商是否给经销商设定价格--行业组织

* 该组织正在搜集价格和利润率数据

* 据称调查包括进口汽车及与中资伙伴在本地生产的汽车

* 正在为发改委进行调查--行业组织

路透上海/北京8月13日 - 中国汽车流通协会(CADA)官员表示，该协会正在为国家发展和改革委员会搜集国内所有外国汽车售价资料。近些时日发改委针对奶粉和珠宝等行业操纵价格的企业处以罚款。

CADA副秘书长罗磊说，该协会从去年起即为发改委进行这项调查。

罗磊说，发改委正在调查车商是否在中国为汽车经销商设下最低零售价格，法律界人士表示这可能有违中国2008年颁布的反垄断法。对许多海外车商来说，中国是其营收主要市场，可能不乐于见到这类调查。

发改委拒绝置评。不过律师表示，在进行正式调查之前发改委向行业机构寻求信息，这很常见。

外资车商的高管表示，他们不知道CADA或发改委在进行这样的调查。CADA代表中国全国的汽车经销商。

罗磊表示，CADA调查的范围包括进口汽车以及合资厂商在国内与当地合作企业生产的汽车。“我们对所有品牌都进行调查，包括进口的和国内合资企业生产的，”罗磊在电话采访中对路透表示，但拒绝透露调查何时开始、何时结束以及为何持续这么久。

“我们发现进口车和国外汽车的售价相差很大，因此我们展开调查。”

CADA的另一名官员表示，该组织在收集各种品牌汽车在国内外的价格、利润率、厂商成本、相关税率等信息。由于未获准接受媒体采访，该官员要求匿名。

新华社在上个月月底的一篇社论中表示，外国汽车制造商通过向中国出售进口豪华汽车牟取暴利，应该面临反垄断调查。

新华社表示，一些豪华车在中国的价格是海外市场售价的两倍。新华社还点名德国大众(福斯)汽车(VOWG_p.DE)旗下的高端品牌奥迪，以及宝马(BMWG.DE)。

宝马驻中国的办公室拒绝就发改委是否进行调查置评。奥迪办公室未对就此类调查发表评论的要求给予回应。

罗磊表示，CADA已经得到经销商和汽车制造商的数据，但他拒绝进一步透露获得这些信息的方式。

“据我所知，这些数据不知从何而来，”一名因事件敏感而要求匿名的跨国汽车制造公司高管表示。“若确有其事，那么调查的真正目标可能就只是某几家特定企业。”

罗磊表示，中国进口汽车的关税是25%，此外还有17%的增值税以及消费税，消费税的高低根据引擎大小而定。他表示，“当然了，还有一些税方面的问题...高利润率不一定就意味着垄断。”(完)

(编译 梁睿雪; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。