中国企业将投资塞拉利昂铁矿和农业等项目--塞国总统

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
路透塞拉利昂7月8日 - 塞拉利昂总统Ernest Bai Koroma周五在从中国回国后表示，中国数家企业应在今年底前在塞拉利昂开始价值逾80亿美元的基础建设、农业和矿产项目。
价值65亿美元的最大笔投资投向铁矿开采和基础建设，由中国最大民间能源企业之一的中国庆华能源集团有限公司投资。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司将对橡胶和稻米生产投资13亿美元，中国中铁将开始建设造价3亿美元的新机场，以服务于塞拉利昂首都弗里敦。
“我们会在年底前看到工程开工，”Koroma在记者会上称。
一位总统府官员表示，新机场将用三到五年时间完工。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
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