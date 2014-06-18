中投将加大农业投资力度--董事长

路透新加坡6月18日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 CIC.UL董事长丁学东在英国金融时报撰文表示，该公司计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。这进一步显示出，中国希望在食品产业加强自己的地位。

丁学东称，中投还将努力提高所投资领域的食品安全，并为当地创造就业作出贡献。中投资金规模达5,750亿美元。

他表示，中投希望更多地投资整个价值链--与政府、多边组织和志同道合的机构投资者合作，参与有助于释放产业潜力、增加食品供应和提供可观回报的领域。

他还称，相信农业具有稳定性，可以对冲通胀以及分散风险。

中国人口占全球人口近20%，是多种农产品的最大消费国。财富增长也推升了对肉类等高蛋白食品的需求，而且在近年来爆发一系列问题后，中国也越来越多地关注食品安全。

此前，中国企业已经在食品领域进行了大规模并购。中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)今年稍早同意，收购新加坡来宝集团(Noble Group)(NOBG.SI)及荷兰粮食贸易商Nidera的多数股权。

去年稍晚，中国肉类生产商双汇国际收购了美国猪肉生产巨头Smithfield Foods。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

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