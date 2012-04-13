中国量化投资春芽初萌 稳定收益将是基金最大卖点

* 量化投资在中国仍处萌芽期

* 股指潮起潮落,令量化策略更受关注

* 存在对冲产品单一和交易成本高等障碍

* 未来发展空间巨大

作者 林琦

路透上海4月13日电---在中国上海一家券商大户室里,仅三四个人,电脑上闪动着红绿色股票报价,看似与通常大户室无异,但实际上这里每天成交量可能达上千万元人民币甚至上亿元,是普通大户室的数倍或数十倍,这得归因于在国内尚处於萌芽期的量化投资产品.

量化投资在海外已有逾30年历史,其在中国仍处於起步阶段,尚存在对冲工具单一,杠杆率不高,交易成本较高等缺陷.不过业内人士相信,量化投资的收益较稳定,这将逐步吸引更多风险厌恶型的资金关注.

"模型的本身是总结过去.展望未来,市场在变化,但人性不变,人的行为模式就不会变,重复的可能性就大."上海申毅投资咨询公司董事长申毅如此解释量子模型.

其曾在高盛(GS.N)和安硕(iShares)等知名机构管理过数十亿美元资产,目前将量子模型搬回了国内市场.他在去年10月开始运作的首只量化产品,在A股弱市环境下,半年来取得5%的正收益.他坚信在中国刚兴起的量化策略,凭借其持续稳定的收益,将会有美好的春天.

量化投资主要使用数学公式来构建模型,是通过大量数据来判断未来价格走势而由程序进行择机选股的一种方式.其选股面相当广泛,覆盖面达数百只甚至数千只股票,而且可排除追涨杀跌等人为因素,纪律性较强.

"发展前途是很大的,中间也有很多问题,但问题一个个打开.挑战机遇并存,正是有了这些问题,才会有那麽大的盈利空间."易方达基金公司指数与量化投资部总经理刘震亦称.

大量具有海外教育背景及相关工作经验的投资经理,已加入中国本土的量化投资圈,例如刘震就曾在美国对冲基金D.E. Shaw和瑞银等担任要职;巴克莱国际投资管理公司高级基金经理李笑薇转任富国基金公司另类投资部总经理.

**萌芽期**

国内理财市场上大多数投资者并不熟悉量化产品,尽管前两年公募基金公司、券商和私募基金已陆续推出共计逾30只量化产品,数量超过此前五年总和.但多数新发行的量化产品的规模都不大,大多停留在2亿元上下.

国内券商理财产品和私募的量化投资策略主流还是"量化+对冲",通过量化择股择机,透过期指等手段对冲来抵御市场下跌风险.据海通证券分析师罗震统计,目前量化型券商集合理财产品共有11只,以市场中性和套利策略为主,业绩表现几乎呈一根直线,最高年化收益率达近8%.

他说,这类产品具备低风险特征,实际上是高端理财市场的一种重要补充,适合风险厌恶型的高净值投资者.

而公募基金中量化产品多为"半量化",即除了模型择股择时外,亦有基金经理的主动性管理;而且大多数基金受政策限制不能做对冲,因此在去年一年下跌逾两成的熊市行情中,多数量化公募基金亦难逃亏损.

好买基金研究员赵天天指出,现在公募基金产品发行越来越多,绝大多数新基金基於上市公司基本面及波段操作,同质化现象较严重,而独辟蹊径的量化产品有望吸引更多人来关注.

在美国市场,因主动投资型基金越来越难获得超额收益,才使得量化策略近十几年来崛起并逐步成为目前的主流.例如文艺复兴基金公司创始人詹姆斯.西蒙斯掌管的大奖章基金,创出连续20年年均近35%的回报,远超股神巴菲特.

其实,不仅中国,亚洲地区其他国家的量化投资亦不如欧美市场那麽发达.作为亚洲最大规模量化投资基金之一的麦格理亚洲阿尔法(Macquarie Asian Alpha),其总规模15亿美元,仅是文艺复兴公司的十分之一.麦格理亚洲关注区域内逾5,000只股票,经常同时持有几百只股票.

"牛市里,没人会听我们介绍,20%年收益也就两个涨停板吧,但现在不同了."私募量化对冲基金--信合东方基金经理唐伟晔指出,只有在经历几次大涨大跌後,才会令更多的人认识到持续性收益的重要性.

新闻教育背景的唐伟晔,凭借其自身投资经验及在IBM(IBM.N)编程经历,2007年回国後创办了信合东方.自2008年1月创立以来,信合东方的累计投资回报近250%.去年则实现22%的正回报,当年中国A股标杆指数--沪综指.SSEC下跌超过21.7%.

**短板及希望**

中国国内要大力推进量化产品,仍存在一些短板,但总体而言,外部环境呈改善之势.

申毅认为,在发达市场,量化策略可对冲的品种较多,例如期货、期权及互换等衍生品,而国内手段仍显单一,仅有沪深300期指和融资融券;而且量化策略在国内的成本相对比较高,例如融资融券年利在10%左右.

"我们面临的最大障碍是印花税,象我们这种换手率,券商佣金已是小头."他透露,其管理的资金一年换手率可能达50倍以上,即平均持股期限不到一周.尽管印花税费率仅交易额的千分之一,佣金不足千分之一,但高频交易所带来的费用亦是相当惊人的.

唐伟晔还提到,国内证券交易所的行情更新尚有数秒时滞,历史数据亦不足以支撑对量化模型进行验证,而且国内监管层对高频交易还有一定限制,在国内发展程序化交易还是有一定困难的.

不过刘震较为乐观,他认为,虽然国内量化策略的应用存在诸多问题,例如对冲工具不够,杠杆率较低等,但毕竟有些对冲工具可以运作."有一个对冲工具跟没有之间,有质的改变,然後一个和两个对冲工具,只是量的改变."

"市场之所以存在套利机会,就是因为他没有这些工具,有了这些工具,套利空间就会降下来."他说,"市场是个竞争过程,不会天天地上有钱让你去拣的.地上之所以有钱,是因为大家没法弯腰."

赵天天亦认为,量化产品的外部环境正在逐步改善,例如国债期货仿真交易已启动,短期内有望推出;接下来期权产品亦已提上议事日程.而管理层近期大刀阔斧地要求公司治理和信息披露规范及鼓励上市公司现金分红,亦对量化产品的运行有利.

"运作规范化,对量化有利,所有量化产品,最怕的就是黑天鹅事件."他说.

"黑天鹅事件"一般指非常难以预测,且不寻常的事件.由诺尔贝尔经济学奖得主和众多华尔街高手组建的美国长期资本公司,就因为俄罗斯意外宣布卢布贬值并延迟偿还外债後,很快即面临破产,之後其被美林、摩根等组建的财团收购.

**需求巨大,循序渐进**

对於量化策略如何能进一步在国内投资者中推广,业内人士指出,除了改变投资者的认知,还要能有稳定业绩的支撑,届时市场发展潜力将颇为惊人.

刘震认为,量化策略的推广,首先要改变投资者的认知,其次要确立合适的量化理论、方法和工具;第三要吸引大量的人才.这些都需要一定的发展过程.

"在中国资本市场上,很少人觉得市场是一门科学,大家都觉得是一个理念、信仰、哲学、宗教,市场其实是可以用科学去认知的."他指出,

当然,持续的亮丽业绩是吸引外界资本关注的重要因素."对私募而言,业绩是生存的根本,不赚钱咋活啊,所以大家动力都比较足."申毅称.基於其首只产品的业绩表现,申毅投资近期新推的一只量化产品,仅仅在一家券商内部开售,四小时就获超额认购.

"只要有业绩,需求就放在那里.两三年内(量化投资总规模)做个一两千亿元,问题不大."他预计,目前国内量化产品的规模仅百亿元规模,相对3万亿元的公募和私募基金市场,只是沧海一粟.

唐伟晔则提到,未来量化策略能否大范围应用,需要很多条件的配合,例如政策放松、交易成本降低等,亦需要看能否在大盘起伏中持续取得上佳的业绩.

"若是有一定绝对收益,回报相当高,市场潜力还是相当惊人的."他透露,"我心目中的合理年回报在15-20%,用我们目前的策略和规模,应该可以保持."(完)

--审校 丁淑琴

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