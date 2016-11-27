中国将加强对企业境外投资管控 以防资金外流-华尔街日报

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透11月25日 - 华尔街日报周五援引所见文件和知情人士称，中国计划收紧对中国企业向境外投资的管制，旨在令资金大量外流速度放缓。
据华尔街日报报道，中国国务院将很快颁布一系列措施，许多海外交易将受到更严格的监管审查。
华尔街日报称，中国商务部和国家发改委将对金额在100亿美元或以上的海外并购交易实行“严格控制”，国有企业在境外建设和投资额在10亿美元或以上的地产项目也将受到严控。
该报还称，非企业核心业务境外投资额10亿美元或以上的交易也将受到更严格管制。
华尔街日报报道称，其它受到影响的境外交易还有收购境外上市公司的股本不到其总股本10%的交易，有限责任合伙公司的直接投资以及想参与境外上市中国公司摘牌的资本。
中国国务院没有立即得以接洽对此置评。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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