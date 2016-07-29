中国今年投资增速回落或可全部归因于辽宁投资“断崖式下跌”--中金

路透北京7月29日 - 中国大型投行--中金公司周五发布报告称，今年以来全国固定资产投资增速放缓，可以全部归因于辽宁月报投资增速的“断崖式下跌”；而年初以来除辽宁外，其它省市投资增速已有企稳回升迹象，预计9月以后随着辽宁的基数调整完毕，全国投资增速可能有所回升。

中金估计，去年9月至今，全国月报名义固定资产投资（FAI）同比增速比之前三个季度放缓了3个百分点；期内，官报辽宁FAI平均每月压低全国FAI同比增速2个百分点左右，贡献率高达三分之二。

从2015年9月到2016年6月10个月间，辽宁FAI的年同比平均增速为-52%。中金认为，辽宁FAI突然暴跌背后可能更多的是“政治因素”，而非全是经济原因，因为数据“调整”发生在在地方政府换届、新任省长和省委书记上任之后。

以下是中金宏观团队简评《辽宁固定资产投资“断崖式下跌”简析》原文：

---毫不夸张地说，辽宁省月报名义固定资产投资（FAI）数据自去年9月以来出现了“断崖式下跌”。

2015年9月，辽宁FAI年同比增速骤降至-52.5%，而8月同比跌幅仅为-18.1%。从2015年9月到2016年6月10个月间，辽宁FAI的年同比平均增速为-52%，而单月同比降幅数次超过70%，其中包括2015年11月（同比下降74.6%）、12月（同比下降84%）以及2016年6月（同比下降72.7%）。

--据我们估算，今年以来全国月报名义FAI的“减速”全部可以归因于辽宁FAI断崖式下跌。

在GDP统计中，从各省GDP汇总数据到得出最后的全国GDP数据之间往往需要经过很多的“调整”，而月度FAI统计的方法则不尽相同——全国月报名义FAI与各省FAI数据总和的偏差很小。因此，辽宁FAI的巨大波动不可避免地对全国月度FAI增速产生了显着的影响。我们估计，去年9月至今，官报辽宁FAI平均每月压低全国FAI同比增速2个百分点左右，贡献率达三分之二——同一时间全国月报FAI同比增速比之前3个季度放缓了3个百分点。更值得注意的是，2016年1~6月全国FAI累计同比增速为9%，对比去年全年增速10%，而今年辽宁一个省FAI的减速就拖累全国FAI增速下降高达2个百分点。

--辽宁FAI究竟怎么了？我们的分析及数据间的互相印证表明，辽宁FAI突然暴跌背后可能更多的是“政治因素”，而非全是经济原因。

2015年，辽宁省名义GDP增速为0.4%，名义工业增加值同比下降7%，而全年名义累计FAI增速则为-27.8%。今年上半年，辽宁省名义GDP同比仅下降了1.5%，但是官报累计FAI腰斩有余。假设辽宁省固定资本形成总额占GDP的50~60%（2014年为59.1%），官报的辽宁FAI增速似乎令人难以信服。另一方面，税收和信贷等更“透明”的数据显示，辽宁省的经济状况可能不及FAI数据所描绘的惨烈。宏观数据的互相印证表明，2015年前辽宁月报FAI可能有不少“水分”——2013年辽宁月报城镇FAI总量竟高达名义GDP的91.6%，而2014年则为85.3%！这次辽宁月报FAI数据大幅“调整”，让人不禁想起了2013~2014年黑龙江FAI暴跌的历史——巧合的是，这两省的数据“调整”都发生在在地方政府换届、新任省长和省委书记上任之后（辽宁换届在2015年5月，黑龙江在2013年3月）。

--剔除辽宁，2016年以来其他省市月报FAI增速已有企稳回升迹象；而今年9月以后官报全国FAI增速也可能会随着辽宁的基数调整完毕而有所回升（除非其他省市也出现类似的“断崖式下跌”）。

与全国月报FAI增速的近期走势不同，2016年以来全国其他省市月报FAI的总体增速已经出现企稳回升迹象。如果我们暂不考虑数据质量问题，剔除辽宁后全国名义FAI增速的回升与PPI的上升及微观层面工业生产温和复苏的趋势一致。我们预计，随着辽宁FAI数据“腰斩”影响的消退以及辽宁在全国FAI中占比的大幅下降，官报的全国FAI增速有望从今年9月开始回升。诚然，月报名义FAI数据仍有相当的水分——2015年全国城镇名义FAI总额占GDP比例为80.4%。因此，我们也不能完全排除其他省市发生类似“数据调整”（或“断崖式下跌”）的可能性。（完）