焦点：投资下滑令中国决策者不安 降息降准及降成本系列举措或将出台

作者 沈燕

路透北京8月3日 - 稳经济必须先稳投资。中国不容忽视的投资下行压力显然让宏观调控的重要部门、素有“小国务院”之称的发改委深感焦虑，在明确提出要对投资降幅大的地区进一步强化督导的行政检查手段外，还要择机进一步实施降息、降准等，也让市场预期一系列的降成本举措会相继出台。

而在中国政府职能部门分工明确的大背景下，此次发改委鲜有的明确提到降息降准的表态，也难免被视为给一直致力于“去杠杆”并在货币政策工具取向上更倾向“降准”而非“降息”的央行有施加压力之嫌。

“发改委是宏观调控的总协调和执行部门，从稳增长的宏观调控角度出发，发改委一直是主张降息的，而央行则一直强调去杠杆，更倾向降准而非降息。”一位不愿具名的官方人士称。

他提到，此次发改委的明确表态一方面反映出对当前投资下滑的焦虑，另一方面也有给央行施加压力的嫌疑，毕竟两部门的工作重点是有区别的。

中国国家发改委政策研究室周三刊文“更好发挥投资对经济增长的关键作用”，指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策；要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。

文章称，下一步加快推进供给侧结构性改革，实施积极的财政政策，适度扩大总需求，加大“补短板”力度，努力增加合理有效投资，同时要加大对重点地区和重点领域促投资、稳增长的工作力度，切实防范投资波动风险，更好地发挥投资对经济增长的关键作用。

**稳投资重点稳民间投资**

尽管今年上半年中国录得GDP同比增长6.7%，但民间投资和制造业投资增速持续下降，市场内生的投资增长动力疲弱，投资下行压力不容忽视；个别投资总量较大省份降幅扩大加剧，投资波动风险明显加大。

今年上半年，民间投资158,797亿元，同比增长2.8%，增速比1-5月回落了1.1个百分点，比上年同期增速降低了8.6个百分点；占整体投资的比重为61.5%，比上年同期下降3.6个百分点，比2015年全年下降2.7个百分点。

前述不具名的官员就称，目前政府投资这一块比较稳定，毕竟中央政府有钱，但地方政府没钱，而民间投资下滑尤其厉害，这也是比较让人担心的，毕竟民间投资创造了80%的就业，这一部分萎缩对经济的伤害比较大。

数据显示，上半年，31个地区中23个投资增速保持两位数运行，仅有五个地区投资增速低于全国增速。有15个地区上半年投资增速较1-5月有所回升，1-5月增速较1-4月回升地区仅有7个。

对此发改委明确提出，要督促重点地区促投资稳增长。对投资降幅大的地区，进一步强化督导检查，确保促投资、稳增长各项政策措施落到实处。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁也认为，现在最麻烦的是民间投资下滑，毕竟占整个投资比重超过60%，如果这部分不稳整个投资都很难稳定。

针对民间投资的下滑，发改委在下一步工作的第一条就提出充分调动民间投资积极性，大力缓解民营企业融资难题。商业银行和政策性银行要为中小企业提供低息、便捷、全覆盖的金融服务。成立由政府主导的中小企业政策性担保机构，引导社会资本进入，为中小企业提供低成本的担保服务。

中国国务院近日协同发改委等部门分赴北京、辽宁、安徽等七个省市开展促民间投资专项督导，检查加强民间投资管理服务和市场环境建设等情况，查找突出问题，指导、协调、推动地方迅速采取有力有效措施，促进民间投资回稳向好。

**降成本系列举措或将出台**

中国政府已经明确“去产能，去库存，去杠杆，降成本，补短板”（三去一降一补）是今年的主要工作。目前已过年中，上半年去产能工作仅完成30%。

人民日报海外版此前报导，中国上半年去产能已取得一定成绩，但就全年目标任务而言仍面临较大压力，要完成全年任务目标，意味着下半年将要完成全年任务的70%左右。

牛犁就提到，上半年出台的去产能相关政策也是由发改委牵头相关部门完成。针对下一个的工作安排发改委也有明确提及，尤其是市场目前对降准预期强于降息时，发改委的表态也让降息成为可能，但发改委提降息降准主要是从降低企业成本和稳增长的角度出发，后续降成本的系列举措估计会陆续出台。

今年以来，中国央行仅在3月初下调过一次法定存款准备金率，幅度为0.5个百分点。

发改委提及，积极化解和转移过剩产能。督促地方严格执行钢铁、煤炭等行业去产能目标责任。严格执行“僵尸企业”退市制度。坚持以市场化方式推动过剩产能退出，大力推动兼并重组。加快市场出清步伐，积极引导社会资本向优质企业集聚和流转。加快推进国际产能和装备制造合作。

针对房地产行业的去库存，发改委称进一步促进房地产投资健康发展，因城施策加大调控力度。鼓励商品房库存较大的城市进一步加大去库存力度，可采取发放购房补贴、先租后售、与政府共有产权等方式促进居民购房。

一、二线等住房供应紧张的城市要采取扩大新增供地、盘活存量土地等方式扩大土地供给，防范土地价格快速上涨。根据市场状况，适时调整住房、办公楼和商业营业用房土地供应比例，合理规划住宅配建的商业设施面积。

7月底召开的政治局会议也提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）