中国将深化投资体制改革 确立企业投资主体地位

路透北京11月15日 -中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，要健全宏观调控体系，深化投资体制改革，确立企业投资主体地位，企业投资项目除关系国家安全和生态安全等项目，企业自主决策政府不再审批。

决定称，最大限度减少中央政府对微观事务管理，市场机制能调节的经济活动一律取消审批，逐步取消学校，科研院所，医院等单位行政级别，加快建立国家统一经济核算制度，编制全国和地方资产负债表。

决定指出，强化节能节地节水，环境，技术，安全等市场准入标准，建立健全防范和化解产能过剩长效机制，完善发展成果考核评价体系，纠正单纯以经济增长速度评定政策的偏向，加大资源消耗，环境损害，生态效益，产能过剩，科技创新，安全生产，新增债务等指标的权重，更加重视劳动就业，居民收入，社会保障，人民健康状况。

决定指出，宏观调控的主要任务是保持经济总量平衡，促进重大经济结构协调和生产力布局优化，减缓经济周期波动影响，防范区域性系统性风险，稳定市场预期，实现经济持续健康发展。

健全以国家发展战略和规划为导向，以财政政策和货币政策为主要手段的宏观调控体系，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，加强财政政策，货币政策与产业，价格等政策手段协调配合，提高相机抉择水平，增强宏观调控前瞻性，针对性协同性。

规定还明确提出，有条件的地方探索推进省直接管理县（市）体制改革，严格控制机构编制，严格控制财政供养人员总量，积极稳妥实施大部门制。

最近召开的中国国务院常务会议指出，总体而言今年改革进展顺利，但一些方面的改革措施尚未落实，在后几个月的工作中，加大推进力度，确保已部署的重点改革任务能到位、显实效。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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