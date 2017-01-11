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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 01:51 BJT

标题新闻：去年中国对外直接投资增40%至创纪录1,800亿欧元，欧洲对华投资连跌四年仅80亿-研究

此项研究是由德国墨卡托中国研究中心（MERICS）和荣鼎集团(Rhodium Group)所作

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