中国金融: 着眼QFII业务,全球基金公司展开投资者资金争夺之战

中国监管部门4月承诺将QFII限额从300亿美元增至800亿美元,并加快对特定机构的配额审批.

但增加后的总额度仍不足中国股市总市值的3%.QFII快速增长让共同基金产业受益.共同基金管理的资产在过去五年减少五分之一,至2.4万亿(兆)人民币.