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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 20:38 BJT

中国金融: 着眼QFII业务,全球基金公司展开投资者资金争夺之战

**共同基金产业受益**

中国监管部门4月承诺将QFII限额从300亿美元增至800亿美元,并加快对特定机构的配额审批.

10月批准的28亿美元额度创纪录,比过去三年月平均值高9倍多.

但增加后的总额度仍不足中国股市总市值的3%.QFII快速增长让共同基金产业受益.共同基金管理的资产在过去五年减少五分之一,至2.4万亿(兆)人民币.

今年批准的很多新QFII额度都集中在长期投资者,例如主权财富基金,以及退休基金.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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