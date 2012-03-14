富达拟加码投资中国医疗、消费和IT

* 富达计划明年成立一只新的中国基金

* 新基金规模至少2.5亿美元,投资医疗、消费和IT

* 正申请QFLP资格,寻求以人民币投资中国项目

作者 林琦/沈一鸣

路透上海3月14日电---全球知名共同基金管理人--富达(Fidelity)继续加码投资中国.富达亚洲成长基金合伙人周三表示,计划明年成立一只新的中国风险投资基金,资金规模将至少达到2.5亿美元.

富达亚洲成长基金已进入中国16年,其合伙人陈立实在接受路透专访时表示,新的中国基金将继续由该基金管理,仍将关注医疗健康、消费和信息技术三个领域的投资.与众不同的是,富达旗下基金仍将坚持以自有资金投资,而不会向外界募集资金.

"中国的消费浪潮是毋庸置疑的,我们看到了巨大的机遇,"他称.

其并表示,过去富达一直关注医疗健康和信息技术两个领域,直到最近一年,富达才开始关注消费行业.未来公司将关注食品、零售、租车等零售子行业.

陈立实曾任职百特国际(BAX.N),之後成功创办一家提供透析服务的公司.2005年他加入富达亚洲成长基金,成为负责中国医疗医药业务的合伙人.

明年成立新的中国基金亦与现有基金投资额度即将用完相关.目前富达亚洲成长基金旗下有三个子基金,总规模达4.5亿美元,目前已投资了3.5-4亿美元,富达计划今年将余下的投资额度用完.

另外,富达亦在申请QFLP(合格境外有限合伙人)资格,希望以人民币的形式投资中国企业,从而使富达能够更方便在中国进行投资.

1946年成立的富达是全球最大的专业基金公司之一,资产管理规模达1.5万亿美元.而富达亚洲成长基金是富达旗下专注于大中国区投资的风险投资及私募股权投资基金,投资对象基本处於初创阶段.

**坚守长线策略**

类似IDG资本等国际知名IT风险投资基金及维梧等专业国际医疗投资基金均已进军中国市场,中国本土创投资本亦在快速崛起,风险资本的竞争在日益加剧.

不过陈立实表示,富达的资金全部源自自有资本,其退出压力并不大,完全可以坚守长线策略.

例如富达近期在中国投资成立两家制药类的初创公司,即华医药和信达生物制药公司,分别打造创新药物和生物药物的研发平台,这两个项目的投资期至少五年.

"目前正是在中国搞创新的时代,"他说,创新药物的研发将得到政府的支持,而且国内医药公司和患者也希望更多的新药.

富达亚洲成长基金目前已投资了20-30家公司,例如阿里巴巴集团、亚信集团ASIA.O、无锡药明康德WX.N等,其中约十家来自医疗健康业.(完)

--审校 丁淑琴路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。