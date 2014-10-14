发改委：今后几个月投资增速回落速度会有所收窄

路透北京10月14日 - 中国国家发展改革委员会新闻发言人李朴民周二表示，尽管前八个月中国固定资产投资增速放缓，但基础设施投资依然保持了较快增长，随着政策效应的逐步显现，预计今后几个月投资增速回落的幅度将会有所收窄。

他是在发改委举行的加快推进重大水利工程建设举行新闻发布会上称，要加快投资计划下达进度。对建设条件成熟的项目，抓紧安排资金，力争尽早开工建设。截至目前，今年用于水利建设的中央预算内投资已全部下达完毕。

“在今明两年和“十三五”期间分布建设纳入规划的重大农业节水、重大引调水、重点水源、江河湖泊治理骨干工程，大型灌区建设等方面的172项重大水利工程。”李朴民称。

他提到，要引导和推动社会资本参与水利建设，正同有关方面研究制定了吸引社会资本参与重大水利工程建设的政策措施，进一步的放宽和规范市场准入，完善水价、电价等支持政策，推动各地尽快推出一批有社会资本参与的重大水利项目。

中国2014年安排用于重大水利、农村饮水安全等各项水利建设的中央预算内投资达到767亿元人民币，比去年增加50亿元。

今年前八个月，全国固定资产投资（不含农户）增长16.5%，增速虽然比去年同期有所回落，制造业、房地产开发投资增速也有所放缓，但是基础设施投资依然保持了较快增长。（完）

(发稿 侯向明/沈燕; 审校 黄凯)

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