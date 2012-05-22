中国在欧洲投资面临隐形障碍--中投

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透伦敦5月22日电---中国主权财富基金--中国投资公司监事长金立群周二表示，中国在欧洲某些地区投资时面临隐形障碍，欧洲人对允许中国进入其核能等领域心怀戒备。
金立群在一个会议上说，欧洲企业应该公平公正对待中国企业，在欧洲某些国家，中国仍能感受到投资所面临的隐形障碍。中投公司管理的资产逾4,000亿美元。
他表示，出於国家安全考虑，欧洲国家也不情愿允许中国投资於欧洲的核能等领域。
他称，中国将发展核电站，削减碳排放，欧洲国家拥有技术，中欧应齐心合作。
他并称，中国在英国投资时并未感受到这些障碍。
中投公司曾表示，对投资欧洲主权债券保持谨慎，但乐意利用基础设施等领域的投资机会。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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