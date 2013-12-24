外交争端不会影响外国企业对华投资

路透北京12月23日(记者 Adam Rose) -本月外国企业对中国金融机构的两笔投资表明，中国虽会因他国干涉中国内政而对其采取外交或贸易措施，但中国并不会拒绝这些国家的企业对华进行投资。

西班牙最大银行桑坦德银行（Santander）(SAN.MC)12月10日宣布，将购买上海银行8%的股权。

两天后，挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司（Norges Bank InvestmentManagement)等所组成的财团成为中国信达的基石投资者，对后者的IPO投资11亿美元。

西班牙和挪威都曾因无关贸易和投资的举动惹恼过中国政府。

对于存在外交分歧的国家，中国常会动用贸易制裁手段，但往往又不明说。不过中国政府在此过程中会很谨慎，以免伤害到本国经济，外国对华投资通常不会受到影响。

香港城市大学政治学教授郑宇硕（JosephCheng）表示：“显然，中国政治上敏感的东西和政治禁忌要比其他国家多。所以，你会经常看到（中国）动用经济制裁，以达到某个未明确说出的目标。”

2012年，中菲岛屿争端紧张气氛加剧之际，中国对进口自菲律宾的香蕉加强检验检疫，令菲律宾对华香蕉出口短期内受到影响。

2010年，中国渔船与日本海上保安厅巡视船发生冲撞事件，在此期间日本企业称中国暂停了对日本的稀土出口，而中国政府则对此予以否认。

悉尼大学高级讲师莱利(JamesReilly)表示：“目标国家受影响行业的企业常常向本国政府抱怨。中国领导人似乎依赖类似的手段来传达信息。”

在上述两起案例中，中国都公开提出了合法关切：害虫、非法采矿破坏环境。

经济学人信息社(Economist Intelligence Unit)资深中国分析师DuncanInnes-Ker表示：“通过多种借口实施短期贸易限制实际上很容易。”

中日因钓鱼岛争端紧张关系日益加剧，两国贸易自2011年以来不断下滑，但中国来自日本的直接外国投资仍持续增加。

Innes-Ker表示：“当然，我们往往在贸易层面看到的行动比投资层面要更多。”

“如果在投资层面做文章，会痛苦很多。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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