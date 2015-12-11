11月份共审批核准11个项目 总投资1,012亿元--中国发改委

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月11日 - 中国国家发展和改革委员会新闻发言人施子海周五称，发改委11月份共审批核准11个项目，总投资1,012亿元人民币；今年1-11月，共审批核准固定资产投资项目248个，总投资20,007亿元。
他在发改委举行的新闻发布会上称，11月份审批核准的11个项目中，包括交通基础设施项目两个，总投资447亿元；能源项目四个，总投资546亿元；信息化项目两个，总投资8亿元；社会事业项目三个，总投资11亿元。
施子海表示，从11月份审批核准项目情况来看，主要体现在支撑国家重大发展战略、优化能源结构和加强交通基础设施建设等方面。 “下一步，将继续加强按月调度，积极协调解决工程建设中遇到的问题，加快推进重大工程建设。”
国家重大工程包进展方面，截至今年10月底，11大类重大工程包已开工283个项目、42个专项，累计完成投资43,535亿元。另外，改革任务方面，石油天然气、盐业等重点行业改革方案已上报国务院。
中国审计署周四公布10月稳增长等措施跟踪审计结果，表示部分重点建设项目推进缓慢，12个铁路项目年度投资计划完成率偏低，部分重大水利工程续建项目2015年投资计划完成率较低。（完）
(发稿 宿泱韫; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。