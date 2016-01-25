中国及其他亚洲市场估值低廉 为投资者带来低吸机会--霸菱

路透香港1月25日 - 国际投资公司--霸菱资产管理周一称，虽然现时市场气氛疲弱，但中国及其他亚洲市场估值低廉；倘若市场下跌，投资者应该把握趁低吸纳的机会。

霸菱亚洲投资总监薛永辉表示，投资者对中国股市的波动过于敏感。中国A股市场以散户投资者为主，因此，散户的信心水平会对股市表现及市场人士对中国经济的整体看法产生重大影响。

＂投资者的信心深受多项因素影响，例如股份禁售期的届满、市场对人民币汇价的忧虑，以及中国政府对市场的干预。＂他说。

此外，中国早前实施的熔断机制规定，当中国主要股市指数跌幅达到7%的触发点时，股市暂停交易，这个触发点订得过低，远低于其他新兴市场。

＂不幸的是，相关措施无助于平复市场气氛，反而引发恐慌情绪。＂他指出。

薛永辉相信，要令中国投资者重拾信心，监管部门需要提高透明度，加强沟通。

不过，他亦认为，虽然中国经济无疑正在放缓，但这并不意味着经济正陷入衰退；倘若市场下跌，投资者应该把握趁低吸纳的机会。2016年将会为投资者带来挑战，但该行相信亦为市场参与者带来买入的良机，若市场继续下跌，情况更是如此。

其中一项利好发展，就是中国外汇交易中心（CFETS）首次发布CFETS人民币汇率综合指数，用于计算人民币兑一篮子外币的加权平均汇率及其变动。薛永辉补充道，指数为市场人士观察人民币汇率变动提供了定量指标，亦能够更全面地反映市况。新指数的推出旨在改变过去10年外汇改革过程中与单一货币挂钩的做法，推动人民币避免与单一美元挂钩。

在投资机会方面，薛永辉认为选股将变得更为重要。虽然市场自2016年年初以来持续波动，但他在若干行业及股份物色到买入良机。例如，腾讯(0700.HK)是中国最大型及用户最多的互联网服务供应商，是霸菱亚洲增长基金持仓比重最大的投资之一。

＂电子商务是中国一个热门行业，其市场规模甚至比美国更大，而我们在此物色到可持续发展的增长潜力。腾讯拥有社交媒体营运，它利用微信这个吸引力强大的综合移动用户平台，产生商业价值。＂薛永辉说。

此外，泰国是中国游客出境旅游的第二大热门目的地，仅次于香港及澳门，该国有望受惠于中国消费的增长。霸菱亚洲增长基金的十大持仓亦包括于泰国经营免税业务的泰国机场（AOT）(AOT.BK)。

薛永辉表示，美国加息是正常化的过程，美国不可能永远维持零息政策，但预计美国加息步伐将会缓慢，不会对亚洲市场产生负面影响。美国经济表现稳健有利于亚洲及中国的出口业。（完）