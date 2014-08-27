《焦点》外商直接投资下滑而证券投资激增，中国面临更严峻挑战

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
**环境不友好**
自中国2001年加入世界贸易组织(WTO)以来，FDI一直逐年攀升，去年更是达到1,180亿美元的纪录高位。制造业是外资的主要目的地。
不过中国计划使经济更多地依赖于内部消费，这不仅会令外资流入放缓，还会改变投资组成。实际上，2014年1-7月流入制造业的投资减少，而对服务业的投资则增加。
许多经济学家认为，由于劳动力成本不断上升、能源价格相对较高及高昂的工业地产价格，中国正在丧失吸引力。
不论是否属于巧合，在今年FDI放缓之前，中国对外资公司的违法行为进行一轮打击，包括行贿受贿、歧视性定价、垄断和质量控制问题。当局开出大额罚单，警方也拘留了相关人员。
“中国监管机构的立场比以往更加强势，这无疑使外国企业高管感到烦恼，但也不大可能彻底打消他们的热情，”Dragonomics分析师Arthur Kroeber在研究报告中称。他并称，一些企业赚了这么多的钱，“他们能够轻松支付罚款，然后继续在中国轻松赚钱。”
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(编译 郑茵/李春喜; 审校 徐文焰/艾茂林)
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