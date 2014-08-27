《焦点》外商直接投资下滑而证券投资激增，中国面临更严峻挑战

**环境不友好**

自中国2001年加入世界贸易组织(WTO)以来，FDI一直逐年攀升，去年更是达到1,180亿美元的纪录高位。制造业是外资的主要目的地。

不过中国计划使经济更多地依赖于内部消费，这不仅会令外资流入放缓，还会改变投资组成。实际上，2014年1-7月流入制造业的投资减少，而对服务业的投资则增加。

许多经济学家认为，由于劳动力成本不断上升、能源价格相对较高及高昂的工业地产价格，中国正在丧失吸引力。

不论是否属于巧合，在今年FDI放缓之前，中国对外资公司的违法行为进行一轮打击，包括行贿受贿、歧视性定价、垄断和质量控制问题。当局开出大额罚单，警方也拘留了相关人员。

“中国监管机构的立场比以往更加强势，这无疑使外国企业高管感到烦恼，但也不大可能彻底打消他们的热情，”Dragonomics分析师Arthur Kroeber在研究报告中称。他并称，一些企业赚了这么多的钱，“他们能够轻松支付罚款，然后继续在中国轻松赚钱。”

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