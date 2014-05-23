焦点：中国资金积极物色科技领域目标 以色列热情相迎

图为耶路撒冷一家商店内货架上Tnuva公司生产的白软干酪。 REUTERS/Ronen Zvulun

路透特拉维夫5月22日 - 中国光明食品集团周四宣布收购以色列最大食品公司Tnuva控股股权的消息，在一向偏向欧美市场发展的以色列，反映出中方投资更全面的崛起。

透过这项收购股权案，中国将能够取得以色列的高科技专门技术，在中国连串食品安全丑闻风暴后，有利于争取消费者信心，同时，面对美国种种防卫心甚强的贸易壁垒，这也让中国资金找到新的出路。

而以色列的收获则是进入庞大的中国市场，获得资金来源，尤其考虑到，当前因为以色列与巴勒斯坦和平进程陷入僵局，国际社会主张抵制以色列的声浪日高，其中以欧洲国家为最。

虽然比不上中国高调投资非洲的大手笔，但是中国在以色列的地位也迅速提高，尽管有以色列人士担心可能失去一些战略资产的控制权。

以色列经济部首席科学家Avi Hasson指出，去年首席科学家办公室所支持的以色列与外国企业合作项目中，中国项目第二多，仅次于美国。首席科学家办公室专门资助高科技新创企业，及协助开展海外业务。

“我想2014年中国将跃居第一，”Hasson指出。“三年前中国还挂零。”

以色列经济部长贝内特(Naftali Bennet)称，该国正在“向东走”。他在一个高科技行业会议上表示，亚洲已经取代美国，成为仅次于欧洲的以色列第二大出口目的地。“我们正把经济资源...转向班加罗尔、非洲和中国、中国、中国，”他周四称。

但并非所有以色列人都乐于看到中国的影响变得越来越大；一些人士提出，他们的公司在获得直接投资时，应该比一些更抢手的西方或者美国企业付出更高的价码。

将以色列标志性的乳业公司Tnuva的56%股权出售给中国国有企业光明食品集团，更是触动了敏感的神经。

Tnuva创立于80多年前，最初是一个农场合作社，现在已经成为以色列强劲农业经济时代的一个象征。

“有哪个正常的国家会把自己的食品安全和整个乳品行业交到中国的手上？”以色列议会反对派成员Shelly Yachimovich周四称。

以色列前情报机关主管Ephraim Halevy也反对这项交易。他呼吁议会想办法保护国家的重要资产。

以色列安全机构辛贝特(Shin Bet)去年招收能说流利中文的人士在特拉维夫工作，而且可能也密切留意不断增加的中国游客的一举一动。这亦凸显出该国对于可能出现间谍活动的担忧。

以色列经济部对于这些担忧不以为然。

“我猜人们担心的原因之一在于不了解。很多人还觉得中国就像谜一样，”以色列经济部外贸部门主管Ohad Cohen表示。

**生意第一**

和很多其他国家不同，以色列的城市中没有“唐人街”充当桥梁，但是两国越来越多的交流和贸易来往将增进相互了解，而且中国不愿卷入中东事务，以色列对此表示欢迎。

“中国并不在意。对他们而言，阿拉伯国家与以色列的冲突跟他们关系不大，”一位参与近期中以交易的消息人士称。该消息人士拒绝具名。

虽然中国已经成为全球制造业中心，但并未在创新和科技方面取得相应进步。相比之下，以色列尽管生产能力平平，但却拥有足以自豪的高科技创新能力。

经济部的Cohen估计，过去三年中国在以色列投资从零增长到40亿美元。2011-2013年间，外资对以色列直接投资总计320亿美元。

中国表示，双边贸易在20年间增长超过200倍，2013年达到逾108亿美元，使得中国成为以色列第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。

“以色列政府重点考虑发展与中国的经济联系，”Cohen称，他提到了去年总理纳坦亚胡和总统裴瑞斯(Shimon Peres)都双双访华。(完)

(编译 蔡美珍/徐文焰/朱晓军; 审校 李春喜/王翔琼)

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