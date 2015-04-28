一季度中国对外直接投资约一成投向一带一路沿线国家--商务部

路透北京4月28日 - 中国商务部周二表示，今年一季度中国对一带一路（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）沿线国家实现非金融类直接投资25.6亿美元，占同期对外直接投资总额的9.9%，其中对新加坡、印尼和老挝的投资规模位居前三。

商务部发言人沈丹阳在例行发布会上并称，利用外资方面，一季度沿线国家对中国实际投入外资金额16.8亿美元，其中蒙古、俄罗斯和中亚国家对中国实际投资金额整体增长超一倍；中东欧和西亚北非地区国家投资金额超过四倍。

外贸方面，他介绍称，今年一季度，中国与一带一路沿线国家双边贸易额2,360亿美元，占全国进出口总额的26%；其中，对沿线国家出口增长10%，大幅领先整体出口增速，占全国出口总额的比例达到28%；进口规模为915亿美元，占进口总额的23.4%。

据统计局数据，今年一季度，中国外贸出口同比增长4.9%，进口则下降17.3%；商务部此前数据亦显示，中国1-3月实际使用外资(FDI)348.8亿美元，同比增长11.3%，对外非金融类直接投资257.9亿美元，同比增长29.6%。

中国商务部今年1月公布《外国投资法（草案征求意见稿）》，针对依据该法案，大型外企和几家在美国上市的中国互联网公司，在中国使用VIE结构是否有可能被认定为非法的提问，商务部回应称现在做出判断还为时尚早。

“VIE是一个受到广泛关注的话题，协议控制模式的产生有历史的客观的原因。商务部将认真研究大家提出的意见和建议，分析和评估外国投资法有关条款对现有协议控制结构公司的影响，并审慎妥善处理这一问题。”沈丹阳说。

他并指出，外国投资法草案还要经过国务院和全国人大的审议，在审议过程中还要经历修改和完善，“因此现在判断使用VIE在特定领域投资是否合法为时尚早。”

为促进和规范外国投资，中国商务部此前公布《外国投资法（草案征求意见稿）》，不再将外商投资企业的组织形式和经营活动作为主要规范对象，同时将实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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