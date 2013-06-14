中国投资收入逆差将持续 对外直接投资将不断遭遇挑战--专家

路透北京6月14日 - 中国证券报周五引述中国社科院学部委员余永定表示，中国投资收入逆差将会在可见的未来持续下去，与此同时，中国的对外直接投资将不断遭遇挑战，国际收支风险不可忽视。

他称，国家外管局将中国2011年度的投资收入逆差从268亿美元调整为853亿美元。这一重大修改不但令人开始怀疑中国国际收支统计的可信度，还暴露出经济发展路径中存在的一个问题。

数据显示，截止2012年2月，中国拥有的国外净资产总额约达1.8万亿美元，尽管中国位列全球几大债权巨头之一，其净投资收入亏损却极为严重。事实上，中国的投资账户在过去9年中有6年都出现逆差，初步统计显示仅在2012年就录得574亿美元亏损。

余永定认为，对此有两个因素可以解释这一异常现象，一是外国投资在中国获取高回报，相比之下，占中国国外资产大头的美国政府债券收益则近乎为零；其二，中国的国外资产基本上全部是以美元计价，而其国外债务则大多以人民币结算。因此只要美元出现贬值，中国的净国际投资头寸就会恶化。

与此同时，中国的对外直接投资将不断遭遇挑战，因各类短期和长期因素--从国际需求不振到人口老龄化--都将导致其贸易顺差持续缩小，使其输出资本的能力下降。而中国对美国政府债券及其他主权债券的投资将继续收获极低的回报，且这笔投资将永远无法全部收回，巨额债务减免不可避免。

他认为，未来可折算成真实资源的中国资产已被美元贬值所稀释，而美国通过通胀来卸除债务负担也意味着将来中国还会有所损失。虽然中国在过去几年中借助外国政府债券价格的上扬赚取了一些利益，但这些价格其实也是在发达国家的扩张性货币政策中人为调高的，这意味着泡沫迟早会有破裂的一天。

“无论是通过通胀还是打压政府债券价格，中国的国外资产都会遭受巨额损失，导致其投资收支状况进一步恶化。”余永定称。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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