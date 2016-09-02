市场热谈：中资企业海外投资新策略：多讲合作与共同繁荣

2016年1月21日，北京，图为百元面值的美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港9月2日 - 中资企业海外收购面临越来越多的官方反对，为此中国公司选择与当地企业或私募股权公司进行合作，以缓和外国政府与监管机构认为中国大肆攫取关键资产的担心。

他们还转向马来西亚或中亚等比较新的市场，因为那里对外资更欢迎一些。

今年中资企业在海外交易方面倾注了创纪录的1,420亿美元，因中国政府支持国有企业向全球大力拓展，同时收购新技术，以便对国内老化的制造业进行升级换代。

但保护主义促使当地政府对这些交易加大审查力度，有国家背景的中资企业不断深入海外经济体，也让这些政府感到不安。

一些中国公司的海外交易被叫停，包括中国国家电网以77亿美元竞购澳洲最大的电网公司；另有一些被搁置，比如英国政府临时决定推迟就欣克利角核电项目做出最终决策。

中国买家因加拿大和澳洲房价急升而饱受诟病；中国欧盟商会周四警告称，除非中国以更快的速度向外资开放市场，否则会面临贸易保护主义抬头的风险。

“随着中国买家面对的挑战不断增加，他们在探寻新市场，寻找令监管当局和政府更能接受的方式进行并购，”德意志银行亚太区并购业务负责人Mayooran Elalingam说道。

中国招商银行(600036.SS)分管投资银行业务的副行长赵驹表示，与当地竞购方组团，同时创造就业、为当地税收做出贡献，或有助减轻抵触情绪。

“进行海外投资时，只靠资本是不能解决所有问题的。你需要拥有高明的策略，”他说道。

最近，上海中房置业有限公司与澳洲女首富Gina Rinehart联手竞购澳洲最大的私人土地拥有者S.Kidman & Co；此前由中国牵头的财团曾两次试图求购，都被澳洲政府以不符合国家利益为由拒绝。

中国中信集团董事长常振明上周在业绩发布会后称，中信集团竞购海外资产时，也在当地寻求合作伙伴。

他说道，他们以前都是单打独斗进行海外投资，现在则更倾向于与当地伙伴合作，因为这样有助于为赢得当地政府的支持扫清道路。

**中资公司的王牌策略**

有些公司尝试使用其他策略，帮助克服收购时遭遇的当地抵制。

中国在海外收购最活跃的公司之一--复星国际(0656.HK)表示，它依靠在当地聘用的人员解决问题。

复星董事长郭广昌周四表示，这样做比在当地成立复星自己的团队或派驻一个团队要好得多，因为当地人员了解当地的文化和投资风险。

一些国有控股企业则选择与中资私募股权公司合作，比如弘毅投资和昌达集团，以减轻外界对中国政府参与决策的担忧。银行人士称，可能会出现更多这样的结盟。

一位曾参与九阳股份(002242.SZ)竞购德国咖啡机制造商WMF的人士告诉路透，九阳拉上昌达集团作为收购伙伴，不过中国财团最终还是输给了一家瑞典公司。

尽管中资公司海外收购遇冷，但中国买家似乎没有放弃海外并购计划的打算。中国人寿保险(601628.SS)和平安保险(601318.SS)本月表示，它们将加大这类收购，数以十亿美元计的资金主要投入房地产。一名平安发言人表示，该公司在海外投资时经常与当地伙伴合作。

但中资海外并购的焦点地区可能正在改变。

德意志银行的Elalingam表示，他预料透过中国国家主席习近平的“一带一路”倡议，中资将在印度等国家进行更多收购。“一带一路”是一项加强中国与其他欧亚地区连结与合作的发展策略。

虽然某些发达市场可能拒绝让中资进入，但习近平2013年宣布的这项倡议，已经为中国在印度、巴基斯坦、马来西亚、巴尔干半岛及中亚地区打开大门。

中国企业去年在一带一路相关国家投资了近150亿美元，较2014年大增20%。

中金公司(3908.HK)兼并收购组负责人王子龙指出，许多国家所面临的经济困境，终究成为中国的王牌，因为这些国家没有本钱拒绝资本进入。

王子龙表示，这类国家将不得不在经济现实及本国居民的疑虑之间，权衡中国资本的压倒性存在。(完)