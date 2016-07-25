上半年中国投资下行压力不容忽视 政府投资要加力--发改委

路透北京7月25日 - 中国国家发展和改革委员会官员周一称，中国今年上半年投资下行压力不容忽视，也有个别省份降幅扩大加剧，地区分化在加大。要增加合理有效的投资，政府投资也要加大一些力度，包括使用专项建设基金。

在国新办举行的深化投融资体制改革发布会上，发改委副秘书长兼投资司司长许昆林指出，增加投资的具体措施包括，调动民间投资的积极性，全面激发制造业投资活力；支持传统企业的技术改造，积极化解过剩产能，坚定不移降低各种企业成本；因城施策促进房地产发展等。

“上半年投资速度统计局已经公布了，...同比名义增长了9%，回落到个位数增长，也是十来年第一次。”许昆林称。

发改委副主任张勇在同一场合称，当前，投资下行压力大，民间投资回落比较快，“这时候政府投资要加大一些力度，包括使用专项建设基金，干一些应该干、必须干、早晚都要干的事情。”

中国国务院7月表示，将开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，并稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资，完善境外发债备案制，募集低成本外汇资金。“国务院关于深化投融资体制改革的意见”全文并称，将加快地方政府融资平台的市场化转型，加快建立规范的地方政府举债融资机制，支持省级政府依法依规发行政府债券。（完）