上半年中国投资下行压力不容忽视 政府投资要加力--发改委

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京7月25日 - 中国国家发展和改革委员会官员周一称，中国今年上半年投资下行压力不容忽视，也有个别省份降幅扩大加剧，地区分化在加大。要增加合理有效的投资，政府投资也要加大一些力度，包括使用专项建设基金。
在国新办举行的深化投融资体制改革发布会上，发改委副秘书长兼投资司司长许昆林指出，增加投资的具体措施包括，调动民间投资的积极性，全面激发制造业投资活力；支持传统企业的技术改造，积极化解过剩产能，坚定不移降低各种企业成本；因城施策促进房地产发展等。
“上半年投资速度统计局已经公布了，...同比名义增长了9%，回落到个位数增长，也是十来年第一次。”许昆林称。
发改委副主任张勇在同一场合称，当前，投资下行压力大，民间投资回落比较快，“这时候政府投资要加大一些力度，包括使用专项建设基金，干一些应该干、必须干、早晚都要干的事情。”
中国国务院7月表示，将开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，并稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资，完善境外发债备案制，募集低成本外汇资金。“国务院关于深化投融资体制改革的意见”全文并称，将加快地方政府融资平台的市场化转型，加快建立规范的地方政府举债融资机制，支持省级政府依法依规发行政府债券。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。