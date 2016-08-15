特别报道：英国公司借监管漏洞设庞氏骗局 中国投资者损失逾4亿元

焦点：特朗普时代即将开启 各路精英汇聚达沃斯力争找到应对之法
路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。
路透上海8月12日 - 4月的一个周日，David Byrne在苏州同里湖大饭店吃早餐，一位愤怒的顾客正在旁边等着他。
52岁的Byrne是一个英国商人，销售投资产品。就在前一天，他对一屋子的潜在客户自我介绍说，他是一个外汇交易平台的新任伦敦主管，这个网站平台的回报率非常高。
盯着Byrne吃饭的男人叫唐弘德，他要谈之前参与的一个风险投资，Byrne说过这个项目是他主管的。
项目名为EuroFX，承诺在外汇方面能带来丰厚回报。中国执法机构现将此类投资称为庞氏骗局，即拿新投资者的钱还给老投资者。一名知情的中国官员称，这可能是一个全球诈骗事件的一部分。
到目前为止，中国九个省的警方记录显示，他们接到至少319起客户对EuroFX的投诉。警方估计总损失至少4.55亿元人民币(7,000万美元)，并对在中国非法筹资发出23份逮捕令。警方未提供更多详情。
有些投资者称，这些投诉只是冰山一角。一个上海投资者团体收集了至少3,700名中国被骗者的详细信息，此外从美国到墨西哥等九个国家，也有人掉入EuroFX的陷阱。他们宣称的损失总额超过10亿美元。路透与其中35名受骗者的对话，揭露了他们的痛苦经历。“很多人把吃饭的钱都拿来投资了，”一名50岁的中国女性称，她因怂恿他人投资被捕。
EuroFX是近来在中国数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就因为它打的是英国牌，才得以尤为吸引眼球。中国官方正在处理的10桩疑似诈骗案中，这是第一桩有西方公司和西方人牵涉的案件。
Byrne自称是EuroFX的执行长。他被警察拘押询问后获保释，但禁止离开中国。他曾在5月告诉路透，他并不是实际控制人。Byrne称，他是完全听从另一名英国人的指令，而这名英国人对此予以否认，称并未参与EuroFX，但他在帮一个澳洲人的忙协助亚洲客户。路透未能找到这名澳洲人置评。
这个故事表明，在一个资金可在不同管辖区之间轻易流动的世界，窃贼可以藏身于各地监管之间的空隙中。EuroFX以在伦敦注册的公司进行推销。而只要其向国外投资者宣传，英国当局就认为不在自己的管辖范围内。在中国，警方也只在有大量受害者投诉的省市做出行动。
一名声称上当的受害人张福生，称他向EuroFX投入了数百万美元。因为代其他人投资，他被这些人控告欠债不还。他还把自己的妹妹张桂伶拉下了水。张桂伶今年59岁，住在河北唐山一个村里。她用借来的钱进行投资。EuroFX在2013年冻结了她的账户，里面的钱也没了。于是债主都找上了她。
“因为借了这个高利贷，导致了房子也被抵押出去了，儿子怨你、媳妇也怨你，老公也不理她，女儿也恨她。”张福生在3月时说。
去年8月张桂伶自杀。路透无法独立证实EuroFX是否与她的死有关。
**彻夜监视**
在投资者拍摄下来的2013年的一次会议中，Byrne称他是EuroFX的执行长，声称EuroFX拥有特殊的外汇交易技术。而他现在则称，他只是在英国注册的公司Euro Forex Investment的“顾问CEO”，而EuroFX只是他用的简称而已。
资金转移途径已经极为混沌，难以判断是谁从中获益。路透所见到的银行对帐单显示，在2012及2013年，投资人将资金汇给好几家企业及在香港的银行帐户。他们所支付的金额会显示在EuroFX线上帐户，资金结余数字会每天上升，理论上是反映了在外汇交易中获得利润。
张福生等投资人表示，为了将获利提领出来，他们在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实能够从这些帐户领钱出来。
但在2013年7月时，EuroFX告知投资人要暂停外汇交易。在那之后，投资人无法动用任何资金。他们在EuroFX户头的资金结余“冻结”，看起来没有任何交易。
每个投资者都开始对当初推荐他们投资的人提出投诉。张福生的情况是民事诉讼；一些原投资人现在也在警方通缉的23人名单之列。许多人已经逃离出境。
投资人当初汇钱过去的那些公司之中，有两家在2014年解散，它们的印度董事已无法联络到。银行方面拒绝评论。香港警方并未回应。
到4月时Byrne出现在中国，在上海的投资人要求警方进行侦讯。
一群投资人彻夜协调合作。他们报警希望将Byrne逮捕。当地警方到了同里湖大饭店，然后又离开了。当地警方拒绝置评。
第二天早上，唐弘德在酒店大堂里继续守着。另一位投资者则守在机场。
“大卫准备把箱子放到车上，我一把拉住大卫的拉杆箱，我说，大卫你不能走！你涉及一个诈骗。”唐弘德说道。
他接着说，Byrne一言未发，看起来很镇静。后来，警方带走了Byrne进行问讯。中国官方称，他们目前正在准备证据，以提交给检方。英国驻上海领事馆的一位发言人称，他们正在协助这位英国公民。
**三个关联人：COOK、ORCHARD和BYRNE**
中国投资者称，他们最先听说EuroFX是在2012年6月。路透看到了当时发放的全彩色印刷的中文宣传册，上面宣称投资将带来丰厚回报。
根据宣传册上的描述，投资1万美元，投资者每月预计可得到6%的回报，而如果投资10万美元，则每月回报率将升到12%。几个月后，EuroFX又推出了另一项产品，宣称投资25万美元可获得16%的回报。
宣传册鼓吹EuroFX在外汇交易领域拥有13年的专业经验。
事实上，根本就没有叫“EuroFX”的公司。宣传册上称EuroFX是Euro Forex Investment Ltd的品牌简称。然而，根据负责这项交易的公司所成立中介机构Eurofinanzza的说法，Euro Forex Investment Ltd是一家已经被清算的破产公司，仅在一个月之前被澳洲商人Bryan Cook买下。
路透无法联系到Cook就此事置评。
Byrne是一名金融分析师，曾在英国经营过自己的外汇顾问公司。他告诉路透，他在2012年加入这个项目，当时一名英国律师David Orchard聘请他管理伦敦分公司。“所有(招聘)谈判和文件都由Orchard先生处理，”Byrne说。
当被问及他在Euro Forex Investment公司的老板是谁时，Byrne说：“Orchard全权负责。所有事情都由他决定。”
Orchard的律师否认了这种说法，也没有证据显示Orchard在知情的情况下参与诈骗。
Orchard告诉路透，他与Byrne通过之前的业务往来相识，2012年夏季在伦敦金融城偶遇，当时Byrne正失业。“我们把他作为一名有外汇经验的人员来推荐”，或许帮忙管理一个伦敦办公室，Orchard说。但他记不清把Byrne推荐给谁了。
Orchard说他也认识Cook。他说他成立了其他几家名称中有"Euro Forex"字样的公司，帮助Cook的亚洲客户租赁办公室。Orchard说，最终没有用这些公司支付办公室租金，因为Cook在马来西亚的公司可以自己支付。涉及的业主拒绝置评。
公司线索指向至英国和新西兰的一系列名字中带有"Euro Forex"字样的其他公司。这些公司以公司注册代理、代名董事或离岸股东的名义持有。它们的董事和地址频繁变更，一些处于休眠状态或很快关闭，另外一些之后都已经变更名称。
**苍鹭大厦**
2012年8月，Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼--苍鹭大厦。同年9月，该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街，有数以百计的投资基金在此区注册。
在这之后，EuroFX让中国投资人飞赴伦敦，来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。Orchard表示，他到现场只是为了交付办公室，并没有意识到这些访客为投资人。
张福生表示，对于EuroFX当年12月花钱邀请他访问伦敦，他乐在其中。他回忆起当时在一些装潢高档中国菜餐厅的用餐时刻，“去逛了逛百货商场。参观了英国有一个700年的古堡，又参观了剑桥大学城，有一些旅游和购物活动。”
当月Euro Forex Investment Ltd申报文件指出，共有1,000万英镑(1,300万美元)资本进驻。
由上海投资人提供给路透的视频及照片显示，在访问伦敦过后，Byrne在亚洲各地举办的餐会上演说，且有地方名流参与。“比如他在泰国、韩国、新加坡，大卫他们这些外国人，老开会，开会你就可以去，也不花钱。”张福生说。
虽然EuroFX承诺高额回报，然而根据数据追踪业者Hedge FundResearch，外币对冲基金平均年度亏损为1-2%。
**“我相信欧洲人”**
服饰出口商唐弘德是在江苏常州由一名公职人员介绍加入该计划。他说他投资了80万元人民币(12万美元)。他并不了解外汇，但相信该计划是受到监管，“我相信欧洲人不太会撒谎的。”
其他投钱给EuroFX的中国投资者也告诉路透，他们之所以愿意投钱，是因为Euro Forex Investment Limited是一家在英国注册的公司。他们认为，这家公司归英国金融当局规管。
实际并非如此。该公司在英国公司注册查询系统Companies House的注册信息是进行“业务支持”，而非金融。无论如何，如果它面向英国境内客户发售，才会受到英国金融市场行为监管局(FCA)的监管。FCA一位发言人称，该机构并不监管在欧盟以外地区运营业务的英国注册公司。
FCA的确曾在2013年初发出警告，称Euro Forex Investment有可能“未经我们的授权在英国提供金融服务或产品。”但在其网站上的这份警告仅仅面向在英国的投资者。FCA拒绝具体说明为何发出此警告。FCA表示它通常会将这类担忧转告给警方。FCA发言人拒绝透露是否曾向警方提示EuroFX。
英国警方称，他们后来收到过英国诈骗举报中心--反诈骗行动机构(ActionFraud)有关EuroFX的投诉。警方裁定这不在他们的管辖范围内。伦敦警察厅一位发言人称，“当时判定这项调查应由中国当局进行，因为本案绝大多数受害者都是中国境内的居民。”
**“你们的钱很安全”**
2013年7月20日，EuroFX在其网站上称，将暂停现有账户交易，“以遵守日益严格的国际反洗钱规章。”从那天起，投资者就无法动用账户资金了。
而在亚洲，晚餐宴会和路演还在继续。
“我们需要满足很多的监管要求，”根据YouTube上传的一份相关视频，Byrne在次月曼谷的一次宴会上这样表示。
他说，EuroFX“有来自100多个国家的4万多名客户，”而且他“每晚只睡四五个小时...因为我需要确保你们的钱很安全。”
为了能动用他们的资金，Byrne鼓励现有投资者在他所谓的一个对冲账户中增资。这样的话，投资者就需要支付更多。“多个国家的监管部门都对我们‘竖起大拇指’，”他说，并要求屋里所有人都做这个竖起大拇指的动作。
张福生是宴会上的一位宾客，他和他妹妹都投了资。
“当时心里也打了一个问号，会不会是骗人？”他说。
张福生借了150万美元现金，把同一账户中的原始投资翻倍。他说，他相信这是把本钱捞回来的唯一办法。他说，他在自己的EuroFX账户投资逾300万美元，并为其他想投资的人投了200多万美元。
**不利的交易环境**
2013年10月Byrne离职了。他在7月份对路透表示，离职是因为他没有获得有关项目真实性质的信息，他的管理建议也无人理会。投资者账户仍被封闭。
EuroFX在其网站上宣布，已与另一家公司FXCAP合并，“地区性临时办公室”设在孟买、约翰内斯堡等六个城市。无法联络到FXCAP人士置评。
合并后的公司FXCAP承诺给EuroFX的投资者发放借记卡，以购买他们的基金。投资者称，几周之后有些投资者收到了卡片，但却只是余额为零的预付卡。
FXCAP/EuroFX的公司网站称将在几个月之内发新卡，但却根本没有这么做。
2014年4月，七位上海投资者赴伦敦调查。这群投资者中牵头的人士说，他们参观了EuroFX此前声称有合作关系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无关系。
这些上海投资者给Byrne写了邮件。他回复说，自己只在该公司干了11个月，拿到了75,000英镑(98,000美元)，他自己可能也是骗局的受害者。路透见到了他的邮件。Byrne拒绝就邮件置评。
根据该投资者团体所提供的屏幕截图，2015年8月，这家被并购的公司在网站上发布一条信息表示：“由于过去几个月交易环境不佳，FXCAP申请破产。”客户帐户“交由外部会计公司进行审计”。
**走上绝路**
在2015年8月的唐山，张福生的姊妹张桂伶还不出为投资所借的贷款。张福生表示，她挨家挨户四处借钱。随着利息越积越多，债主开始上门威胁，甚至跑到她丈夫和儿子的工作单位。
认识多年的熟人也开始躲着她走。
张桂伶的姐姐表示，妹妹曾打电话向她诉苦，甚至表达厌世的念头。
家人称，某天张桂伶独自一人在家时寻了短见，过量吞服原本用于治疗高血压的药物。待丈夫下班回家发现时已回天乏术。
尽管家人并未要求调查死因，但张福生觉得EuroFX负有责任。
他自己的问题也还没结束。法官驳回针对张福生的一项民事诉讼，裁定他不需为原告在这项计划中的损失负责。但在另一宗官司里，他被判需偿还65万元人民币，他是在EuroFX承诺的高回报刺激下借这么多钱的。
他说，根本就不知道上哪儿去筹这些钱。(完)
(编译 路透中文部)
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路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。