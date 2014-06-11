房地产基建双轮驱动中国投资难为继 将均衡平稳促投资--农行

路透北京6月11日 - 中国固定资产投资增速2013年以来持续下滑，今年1-4月更是创下纪录低点，投资作为稳定经济增长的关键该如何稳住，中国农业银行战略规划部周三发布报告指出，之前房地产加上基建投资双轮驱动的模式难以为继，预计政府将在稳定房地产投资的前提下，多措并举，来促进投资平稳均衡发展。

农行战略规划部分析师付兵涛等在报告中称，房地产开发投资增速下滑是投资放缓的主要原因之一，今年前四个月对投资增速的负贡献近40%，预计今年房地产投资增速降至7-14.2%，未来将逐步进入个位数的低速平稳增长阶段。

报告认为，从中长期来看，房地产市场将由以前供小于求的局面逐步转变为供需基本均衡，这将影响房价走势，进而影响房地产投资增速，使之进入相对平稳的低速增长阶段。

这也意味着，2008-2009年金融危机后通过加大基础设施投资和刺激房地产市场需求，使得固定资产投资保持在26%以上的高速增长水平在现阶段难以奏效。

农行报告预计，现阶段政府将多措并举稳投资，首要的是稳定房地产投资。而这将通过加大差别调控力度，防止房地产投资增速过快下滑来实现。

据其分析，未来房地产政策的重心将集中体现在三方面：一是支持自住型住房需求，“低端有保障，中端有政策，高端有控制”的分类指导的住房调控长效机制将逐步建立；二是不同地区将出台差别化的微调政策；三是保障房的供给继续加大，廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的建设和供给将加大，棚户区改造的资金来源渠道将逐步拓宽。

在稳定基建投资方面，逐步拓宽资金来源、吸引各类资本将是着力点。此前国务院已重申将社会资本引入基础设施投资。

在制造业投资上，报告预计政府将在继续推进制造业去产能的前提下着重鼓励企业技术改造投资。政府将逐步扩大贴息支持企业技术改造项目的范围，对企业技术改造加大税收支持力度，并逐步改善科技成果转化的环境。

此外，养老、环保、教育、医疗等一般服务业将成为政府支持的重点。政府将加快民营医院建设和公立医院改革，通过扩大市场准入和完善投入机制，加快教育服务业发展，并推进结构性减税，减轻企业税费负担。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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