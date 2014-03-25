亚洲房地产投资者正走向全球 中港新买家成投资主力--高力

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透上海3月25日 -国际领先的房地产服务公司--美国高力国际（Colliers)周二发布报告称，亚洲地产投资者正把投资范围扩大到美国、澳洲及欧洲国家，并从本国市场抽出愈来愈多的资金转战海外市场，来自香港、中国内地和新加坡成为区内的主要买家，预料未来几年仍将如此。
报告指出，尽管亚洲投资者的重心历来放在本国或本地区，但近年来他们在世界其他地方的投资总额却持续攀升，已由本世纪初约10亿美元急升至2013年的逾300亿美元。
其中，中国买家走出亚洲进行房地产投资始于2009年，至2013年更创下90亿美元的记录。展望未来，报告相信将有更多中国发展商涉足海外市场，以满足其本地客户的需要。
近年来，万科(000002.SZ)、绿地集团、碧桂园(2007.HK)、富力地产(2777.HK)和雅居乐地产(3383.HK)等多家中国大型房地产企业已进军美国、澳大利亚、英国及东南亚等市场，并购及投资建设大型房地产项目，而这些中国地产商发展项目的目标客户大多是中国居民或华裔。
报告还指出，韩国是另一个正在迎头赶上的亚洲国家。2013年，韩国的对外房地产投资全年交易额增长逾一半。为了提升整体回报，预期首尔的国家退休金服务基金（National Pension Services）会把持续流入的供款，投资更多到海外市场。
2000年以来亚洲投资者有两次海外置业热潮，第一次热潮集中于伦敦和悉尼的优质房地产。因为楼市透明，这些门户城市至今仍然受投资者欢迎。而在2008年环球金融危机爆发前，更有不少对外投资流向了其他欧洲城市，包括巴黎、慕尼黑及马德里。
报告预期在下一个热潮中，投资者会把目光扩展至门户城市的边缘地带，例如东伦敦及曼哈顿的市区，因为这些地方的楼价比传统的核心区域更具吸引力。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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