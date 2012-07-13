报告称中国扩大投资重点应在调结构

* 扩大投资不仅在於稳增长更在於调结构

* 扩大投资重点应放在投资结构和空间布局的优化上

* 加大民间投资,人力资本投资和民生投资力度

路透北京7月13日电---中国国家信息中心周五发布报告称,扩大投资不仅在於稳增长更在於调结构,当前扩大投资的重点应放在投资结构和空间布局的优化上,着力提高投资效果.要加大民间投资、人力资本投资和民生投资力度,通过增量投资带动资产存量的调整.

中国证券报周五刊登报告称,中国正把稳增长放在更加重要的位置.从各级政府稳增长的手段看,扩大投资仍是政策首选.总结2009年宏观调控的经验教训,地方政府应摒弃"三驾马车"的思维,安排投资一定要充分考虑投资的生产属性,切实做好项目和厂址的选择.

"目前我国整体经济增速呈现放缓态势,经济下行压力加大.经济增速的放缓可能带来财政、就业等方面的问题.通过适度的投资规模来稳定经济的运行非常必要.在可预见的未来,投资仍然是经济增长的重要引擎."报告称.

报告分析指出,中国的固定资产投资与经济增长的关联度显着,与经济增长关联度较大的投资集中於具有垄断性质的行业,房地产业及建筑业与经济增长的关联度处於较高水平,经济增长受房地产业影响较大,第三产业中大部分行业与经济增长的关联度偏低.

从现实情况来看,中国经济在产业结构、需求结构、分配结构、融资结构、区域结构等诸多领域都存在着不同程度的结构扭曲,总量调控的效果极易受到不合理结构的制约而打折扣,因此扩大投资的重点在於投资结构的优化.

从目前信贷形势看,在固定资产投资中占比最大的制造业投资,由於整体生产能力过剩,且受到上年利润大幅滑坡的影响,企业投资上升动力不足,信贷需求显着减弱;对投资拉动作用明显的房地产及相关产业受调控政策和银行风险控制的影响,信贷资金难以进入.

"可以说,当前放贷难现象的出现,不仅存在信贷投放结构失衡的问题,也有信贷有效需求不足的问题.一定程度上表明经济问题不仅是出在总量上,即周期性的问题,更多是在结构层面上."报告分析称.

因此,如果拘泥于总量调控,那麽必然会进一步强化不合理的经济结构和增长方式,从而付出更大的代价.同时,在国内分配结构、产业结构没有出现重大改变、居民收入支出预期尚不乐观的现实情况下,总量调控能否激活国内需求也是颇值得商榷的.

针对上述问题,报告提出政策建议,包括落实政策,促进民间投资增长;加大人力资本投资力度,加大民生投资力度,同时顾投资增量与存量的结构优化.

同时要加快制度建设步伐,必须改变目前主要依靠政府投资、行政审批效率低下且环节过多等问题,完善投资体制,重视制度建设;还应明确地方政府经济职能,规范地方投资行为.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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