削减前置审批 推行投资项目网上核准--国务院会议

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月5日 - 中国国务院周三召开常务会议，为更大程度方便企业投资，决定削减前置审批、推行投资项目网上核准，释放投资潜力、发展活力。
中国政府网引述会议指出，以精简前置审批，规范中介服务，实行更加便捷、透明的投资项目核准为重点，把简政放权、放管结合向纵深推进，有利于根治“审批依赖症”，堵住利益输送“暗道”，转变政府职能，放开企业手脚。
会议决定，对属于企业经营自主权的事项，一律不再作为前置条件；对法律法规未明确规定为前置条件的，一律不再进行前置审批；对法律法规有明确规定的前置条件，除确有必要保留的外，通过修法一律取消。
核准机关能通过征求部门意见解决的，一律不再进行前置审批；除特殊需要并有法律法规依据的外，一律不得设定强制性中介服务和指定中介机构。对确需保留的前置审批及中介服务，要制定目录，并向社会公布；企业需要中介服务的，由企业自主选择。
此外，推行前置审批与项目核准“并联”办理，作为重要简政措施，加快办理速度；要建设信息共享、覆盖全国的投资项目在线审批监管平台，实现网上办理、审批和监管，提高审批效率。要建立投资项目建设信息在线报告等制度，并公开有关信息。
会议还部署加强知识产权保护和运用，助力创新创业升级“中国制造”。强调要运用财政资金引导和促进科技成果产权化、知识产权产业化，支持金融机构创新知识产权融资服务；鼓励地方政府建立小微企业信贷风险补偿基金，对知识产权质押贷款提供重点支持。（完）
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(发稿 谢衡；审校 张喜良)
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