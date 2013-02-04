中投呼吁欧美勿将中国投资视为威胁

路透慕尼黑2月1日 - 中国投资有限责任公司监事长金立群周五呼吁，欧美官员不要将中国投资视作国家安全威胁，称中国不会将资金投入任何敏感项目。

他在慕尼黑安全会议上表示，中投认为现在是投资欧洲的好时机。出席会议的，除了政治、安全官员和外交官外，也有高级经济官员。

金立群用英语发言时称：“没有理由对欧洲感到悲观。但我希望你们持开放的立场，你们不应太过纠结于所谓的国家安全。”

“我向你们保证，我们不会碰任何敏感的项目，我们不会触及任何涉及你们国家安全的行业，也不会与任何涉及国家安全的欧美企业打交道。”

他提到了中投投资于伦敦希斯路机场和英国泰晤士水务公司的例子，称一些美国人曾对英国允许中国持有这些战略业务的大量股权感到吃惊。

他说：“有人问‘你们怕不怕中国人给水里下毒？’这么说简直是疯了。我们是金融投资者。我们给你们投钱，我们给公司投钱，但不干涉公司的管理。”

他指出，欧元区应对主权债务危机的主要问题在于，要凝聚足够的政治意愿，来实施遭到一些人反对的改革，尤其是影响到就业市场的改革措施。

他说：“虽然雅典和马德里等城市爆发了示威活动，但通过我的研究，我相信社会主流、整体公众还是支持节支举措的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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