中投呼吁欧美勿将中国投资视为威胁

中国财新3月服务业PMI降至六个月低点 服务业保持扩张但步伐放缓
路透北京4月6日 - 中国3月财新服务业PMI降至六个月低位，新业务增速亦下滑至六个月最低，显示服务业扩张步伐放缓。综合财新制造业PMI看，中国经济稳步增长但增速趋缓，需警惕二季度出现转折信号。
路透慕尼黑2月1日 - 中国投资有限责任公司监事长金立群周五呼吁，欧美官员不要将中国投资视作国家安全威胁，称中国不会将资金投入任何敏感项目。
他在慕尼黑安全会议上表示，中投认为现在是投资欧洲的好时机。出席会议的，除了政治、安全官员和外交官外，也有高级经济官员。
金立群用英语发言时称：“没有理由对欧洲感到悲观。但我希望你们持开放的立场，你们不应太过纠结于所谓的国家安全。”
“我向你们保证，我们不会碰任何敏感的项目，我们不会触及任何涉及你们国家安全的行业，也不会与任何涉及国家安全的欧美企业打交道。”
他提到了中投投资于伦敦希斯路机场和英国泰晤士水务公司的例子，称一些美国人曾对英国允许中国持有这些战略业务的大量股权感到吃惊。
他说：“有人问‘你们怕不怕中国人给水里下毒？’这么说简直是疯了。我们是金融投资者。我们给你们投钱，我们给公司投钱，但不干涉公司的管理。”
他指出，欧元区应对主权债务危机的主要问题在于，要凝聚足够的政治意愿，来实施遭到一些人反对的改革，尤其是影响到就业市场的改革措施。
他说：“虽然雅典和马德里等城市爆发了示威活动，但通过我的研究，我相信社会主流、整体公众还是支持节支举措的。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月6日 - 中国3月财新服务业PMI降至六个月低位，新业务增速亦下滑至六个月最低，显示服务业扩张步伐放缓。综合财新制造业PMI看，中国经济稳步增长但增速趋缓，需警惕二季度出现转折信号。
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
路透北京4月6日 - 据新华社报道，中国河北省委书记赵克志周三称，雄安新区的定位是疏解北京非首都功能集中承载地，以及体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，而非炒房淘金的地方。