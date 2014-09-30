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中国财经 | 2014年 9月 30日 星期二 10:50 BJT

中投公司考虑出售部分来宝持股 筹资3.18亿美元--文件

路透香港9月30日 - 中国投资有限责任公司考虑将持有的大宗商品交易商来宝集团(NOBG.SI)股份出售三分之一左右，以此筹资最多4.05亿坡元(3.18亿美元)。

中投公司是中国主权财富基金。IFR获知的一份销售文件显示，该公司计划透过其独资下属企业出售3亿股来宝股票，定价区间为1.32-1.35坡元。

路透数据显示，本次售股前，中投公司持有9.3056亿股来宝股份，为第二大股东。

来宝股份周二早盘下滑至逾四个月低点，跌幅一度达9%报1.27坡元。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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