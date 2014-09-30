中投公司考虑出售部分来宝持股 筹资3.18亿美元--文件

人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
路透香港9月30日 - 中国投资有限责任公司考虑将持有的大宗商品交易商来宝集团(NOBG.SI)股份出售三分之一左右，以此筹资最多4.05亿坡元(3.18亿美元)。
中投公司是中国主权财富基金。IFR获知的一份销售文件显示，该公司计划透过其独资下属企业出售3亿股来宝股票，定价区间为1.32-1.35坡元。
路透数据显示，本次售股前，中投公司持有9.3056亿股来宝股份，为第二大股东。
来宝股份周二早盘下滑至逾四个月低点，跌幅一度达9%报1.27坡元。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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路透上海4月27日 - 区块链作为一个全新的技术体系，中国金融企业大多都在探索其应用场景。国内首家网络保险公司--众安保险旗下众安科技首席执行官陈玮认为，目前区块链已开始在电子凭证等方面应用，未来将会有越来越多的保险企业把区块链技术逐渐整合到业务交易系统里面。
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