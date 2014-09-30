中投公司考虑出售部分来宝持股 筹资3.18亿美元--文件

区块链已在中国保险业电子凭证上应用 未来将进入交易系统--众安高层

路透上海4月27日 - 区块链作为一个全新的技术体系，中国金融企业大多都在探索其应用场景。国内首家网络保险公司--众安保险旗下众安科技首席执行官陈玮认为，目前区块链已开始在电子凭证等方面应用，未来将会有越来越多的保险企业把区块链技术逐渐整合到业务交易系统里面。