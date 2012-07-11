香港《经济日报》：温总促投资提示

（7月11日）

温总促投资提示/ 林瑞芬

欧元区财长会议达成共识,没为市场带来惊喜.港股仍处调整势,昨收报19,396,跌32点,大市成交额378亿港元,乏善足陈.论大市,经济数据弱、企业频发盈警、市场对民企股的狙击无休止等.民企雨润(1068.HK)因主席退任又被插到九彩,两日股价急跌17%.概观民企问题与欧债问题,对投资者造成之信心打击,犹如已现裂缝的鸡蛋,未至为烂蛋,但为造淡者不断从裂缝入手破坏狙击.国货被标签低级货,售价往往要折让于欧、美货,那民企屡现造假问题,现今在国际金融市场上都标签了劣质资产,要淡化,免被狙击手一次又一次射击,确信只有全球经济大环境摆脱弱势,见底而回升,才有一线的生机.民企不断被谣言中伤,虽高调地报警,只有一时阻吓作用,但难根治造淡者的狼子野心,股民还是耐心等候民企被试炼.现裂缝的鸡蛋,不单是民企,还有欧债.北欧与南欧的政经背景分歧,凸显问题的解决难度,投机者总在找机会.

就西班牙银行《纾困谅解备忘录》虽达成政治上的共识,西班牙财政大臣金多斯周二表示,该国将获得的银行业救助贷款的利率会非常低,并暗示利率可能低於3%-4%.惟就欧洲稳定机制直接注资银行的技术问题的讨论要在9月开始,以及就一级债市的干预未作讨论,西班牙及意大利高企的债息困局仍持续.无怪乎,欧洲央行总裁德拉吉未有封进一步降息後门,虽则减息也未必有大效用,但是没法子中的法子.

就本月大部分时间走向来估,港股还缺乏明显方向,事关8月又适逢业绩期,料市场人士处於谨慎观望企业利润面如何被全球经济疲弱所拖累,亦要谨慎判断中国的经济是否在第二季筑底.昨日公布的6月份贸易数据显示,当月贸易顺差虽创三年半新高,但进口数据弱反映内需不大兴旺,稳增长乃中国目前艰巨任务.艰难在不能盲目大谷投资,按温总在经济形势座谈会上指出,强调促进投资的合理性,在鼓励和引导民间投资健康发展的”新36条”相关实施细则已全部出台,要抓好落实,尤其要在铁路、市政、能源、电信、卫生和教育等领域抓紧做几件看得见、鼓舞人心的实事,以提振投资者信心.顺应国策,铁路基建股上半年走势佳,如顺应温总提示,下半年还有持稳的趋势,低吸精选.

经济放缓,今季结束/ 余少文

中国内地6月部分宏观经济数据参差,加上预期第二季GDP增长会降至三年来新低,令股民担心经济下行持续至第三季,累及中港股市继续下跌,希望经济放缓可在第二、三季间喘定,大市便可在中期业绩公布後扭转跌势.上证综合指数连跌两日後,昨日收报2,164点,逼近今年初低位2,132点.而国企指数跌60点或0.6%,收9,386点,三连跌下同样逼近今年低位9,301点,成交额降至90亿港元,不足四分一主板H股可以逆市上升.至于红筹指数逆市升13点或0.4%,收3,799点,主要是电讯、科技和石油股上升支撑所致,惟成交额只有38亿港元.尽管人民银行上周突然减息,但对大市的影响不及5月减息,惟已令股民预期中国内地6月宏观经济数据好极有限,周一公布的6月CPI降至2.2%,跟市场预期相差不远,但同月PPI却降至-2.1%,除了低於市场预期外,也较5月下降0.7%,是2009年11月录得-2.1%以来最低的月份,反映中国内地经济表现确实不济.

昨日公布的6月出口贸易数据,即使出口贸易增长高於预期达11.3%,但进口只有6.3%增长,虽然是今年第三高的增长数字,惟今年进口贸易表现差劲下,反映内需不足,也打不响中国希望透过内需来刺激经济的如意算盘.故在利淡数据严重性较大下,中港股市齐跌在所难免.国指和上证都跌近今年低位,希望国指可以继续过去两个月的横行走势,在9,300-9,800点区域上落,以时间来消化沽压,则跌市杀伤力可以减至最细.只是今周稍後公布的第二季GDP、6月新增贷款、M2增长、固定资产投资等,市场也不乐观,彭博预测GDP会降至7.7%,逼近中国今年7.5%左右的目标水平.

若然预测成真,则是连续五个季度放缓,也是2009年第一季低见6.2%以来最低.至於6月新增贷款可能有8,800亿元人民币,令上半年新增贷款4.8万亿元人民币的目标或可达标,但央行早前调查指出中国内地借贷需求放缓,都反映中国内地经济不济.中国内地经济增长放缓可在第二、三季间结束,若然经济未来两个月仍未有起色,港股去年走势跟2001年领导人换届前一年的走势相似,当年国指急跌後,2002年上半年反弹,第三季下挫,到领导人换届後,即第四季才开始反弹.今年走势至今又跟2002年换届有点相似,只是今年反弹动力不及2002年,反弹不足一季便掉头回落.若然历史重演,会憧憬中国刺激经济,以便领导人换届前後保持社会稳定,A股如上升自然可以维稳,中国内地经济放缓确实有机会在第二、三季间结束.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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