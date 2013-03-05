中国今年投资增速温和扩张至18%--发改委（更新版）

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* 今年固定资产投资增速目标扩至18%

* 城镇化率今年末达53.37%

* 外贸进出口总额增速下调至8%

* 非金融类境外直接投资增长15%

路透北京3月5日 - 中国新一届政府执政首年的固定资产投资增速将温和扩张，显示其推动经济发展的城镇化速度仍然有序可控。分析师表示，从投资目标和财政赤字双双扩张来看，政府投资今年将有所加快。

中国国家发展和改革委员会周二提交“两会”的2013年国民经济和社会发展计划草案报告预计，2013年全社会固定资产投资增长18%，预计今年末全国城镇化率预计达到53.37%。

“要发挥好投资对经济增长的关键作用，...要加大对基础设施和公共服务领域的投资。”报告称。

报告并称，要积极稳妥推进城镇化。将编制出台城镇化发展规划，发挥大城市场的辐射作用，增强中小城市和小城镇产业发展、公共服务、吸纳就业、人口集聚功能，要培育和发展城市场群。

“要有序推农业转移人口市民化。”报告称，“要使在城镇已稳定就业和居住的农民工及其家属有序转为城镇居民。”

国泰君安宏观经济研究员周文渊表示，投资目标和财政赤字双双有所扩大，与政府首任期内的经济增长目标有关。

中国政府工作报告设定2013年中国经济成长目标7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。

“假设贷款增长是9万亿，那么要保持7.5%的GDP增长，社会融资总规模就要相对扩大。”他称，“而赤字的扩大，则意味着政府投资将加快。”

发改委在报告中还称，今年预计新增铁路投产里程5,200公里以上；今年预计新增水电装机2,100万千瓦,核电324万千瓦。

今年非金融类境外直接投资预计达887亿美元,增长15%；非金融领域外商直接投资预计1,130亿美元，增长1.2%。

此外，发改委预计今年粮食产量将达5,000亿公斤以上，与去年目标相同。

对于中国经济增长做出重要贡献的外贸增长目标，发改委提出国际收支仍将进一步平衡，预计今年的进出口总额同比增长8%，低于去年10%的目标。（完）

(发稿 曹巍浩/李然; 审校 曾祥进)

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