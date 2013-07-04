中国下半年投资预计降中趋缓 消费增长或稳中有升--赛迪研究院

沪综指连三日收升 周期股和金融股走强力保大盘上涨

路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。