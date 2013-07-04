中国下半年投资预计降中趋缓 消费增长或稳中有升--赛迪研究院

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京7月4日 - 中国工业和信息化部下属的赛迪研究院周四表示，下半年中国投资整体呈降中趋缓的态势，预计下半年工业投资增速在17%左右，全国规模以上工业增加值增速在9.6%左右。
该机构并预计，今年下半年国内消费增长或稳中有升，累计增速在13.5%左右，短期内房地产及相关消费仍将稳定。
国家统计局上月公布数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，当月社会消费品零售总额同比增长12.9%。
赛迪研究院并称，当前中国面临的国内外形势比2008年国际金融危机爆发时要更加复杂，存在更多变数。(完)
(发稿 李文科 撰写 丁琦；审校 黄凯)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。