中国可能出台令投资更活跃的财政货币政策--海通

路透北京5月13日 - 针对周一中国公布的4月份投资，消费等数据，中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)发布的报告就称，本月疲软的经济数据再次坚定了其对中国未来数月可能出台让投资更加活跃的货币与财政支持政策。并预测2013年的固定资产投资同比增长22.5%，超过18.8%的政府目标。

报告认为，1-4月中国固定资产投资由于缺乏新的支持政策而减速，4月的规模以上工业增速相对于历史水平而言仍继续保持在低位，继续认为固定资产投资显着复苏有赖于大规模的基建项目;这将取决于未来数月可能出台的支持政策。

“中国1-4月固定资产投资同比增速进一步降至20.6%，未来复苏将依赖于支持政策下的基建投资项目。”海通证券报告称。

1-4月固定资产投资同比增长20.6%（市场普遍预测21%，海通预测20.8%），与上季度增速20.9%相比进一步下降。房地产投资从一季度的同比20.2%小幅上升至同比21.1%。市场疲软缺乏动力，固定资产投资持续保持低迷。

报告认为，固定资产投资增速的低迷的主要原因是已开工项目投资额从一季度19.3%的增速回落至18.8%。新开工项目同比增长从一季度的14%提升到目前的15.7%水平，但是相对于2012年的28.6%增速而言依旧仍有很大差距。这主要与今年至今没有重大项目的批准有关。新屋开工仍然保持在较低水平，从一季度同比的-2.3%上升至1.9%，拖累了整体固定投资增速并反映了房地产市场调控政策的持续局面。

报告称，按地区来看，西部地区的投资减速最大，从一季度同比的23%下降了1.2%，东部投资也从之前的水平降低了0.2%至19.2%。在上个月急剧下滑之后，中部地区的1-4月固定资产投资增速稳定在24.1%的水平，并且再次成为增速最快的地区。认为在未来数月欠发达的中西部地区的增长速度相较于东部地区更快的这一趋势将持续。

而4月的规模以上工业增加值同比实际增长9.3%（市场普遍预测9.5%，海通预测 9.2%），相比较3月的同比8.9%略微上升但是依然较弱。相对于轻工业同比8.5%的增速，重工业同比9.6%的增速继续保持在更高的水平。规模以上工业数据缺乏改善动力的局面显示复苏过程依然需要政策的支持。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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