中国弘毅投资将利用国企改革契机寻觅投资目标

路透北京4月14日 -随着中国当局计划进一步推动国有企业改制重组，由联想控股支持的弘毅投资可能在制造及医疗保健领域的国有企业投入更多资本。

“这是一个大好机会，”弘毅投资创办人兼总裁赵令欢在近日一次专访中表示。“我们已经累积了许多实力、经验及教训。”

弘毅投资为中国最大私募股权公司之一，过去10年已入股31家国企，投资140亿元人民币。该公司指出，这些企业的总价值平均增长了一倍以上。

中国当局已承诺将展开全面性国企改革。上个月的两会表示，将鼓励民间资本参与国企改制重组。

“我们将看到优秀企业与不良企业有所区隔，”赵令欢指出。

弘毅投资2003年成立时，第一期基金募集由联想控股出资3,800万美元，目前资产管理规模约70亿美元，其中包括20亿美元现金。

弘毅近期开始大张旗鼓地进军中国电影及娱乐业。上个月，弘毅宣布与美国制片家Robert Simonds、Gigi Pritzker、私募公司德州太平洋集团联手，将在五年时间向一家制片公司投资逾10亿美元，每年制作发行多达10部电影。

赵令欢表示，由于中国资本市场关闭超过一年及融资环境艰难造成影响，私募股权经理人正想出更多创意途径，安排投资退场。

根据弘毅的资料，2011年时，首次公开上市(IPO)占了私募股权退场形式的90%，到2013年，比例降至不到20%。

“这些创意都是我们被逼出来的，”赵令欢指出。“在中国，我们将见到IPO、合并、管理层收购及回购。这是好现象。对于一家重视价值创造的私募股权公司，有许多可以运用的形式。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 石冠兰)

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