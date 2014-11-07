银行理财期限延长 三个月以上产品占比上升--普益财富

路透北京11月7日 - 普益财富在新近发布的报告中称，近期中国银行业发行的理财产品出现期限延长的趋势。相比去年三个月以上理财产品占比长期维持在40%以下，今年年中起，该类产品占比始终保持在40%以上，且近三个月呈持续上升态势。

报告认为原因有二：为应对货币市场宽松的资金流动性带来的理财收益下行，银行发行长期理财产品提高收益，留住客户；银监会35号文约束了银行滚动短期理财产品配置长期资产的方式。

以下为普益财富报告要点摘录：

**银行理财期限拉长**

目前，银行理财市场整体走势平稳，近期银行发行的理财产品以长期为主。就保本型固定收益类人民币理财产品来看，较去年相比，今年三个月以上期产品占比整体涨幅明显，且有持续上升的趋势。今年10月，投资期限在3个月以上的产品发行量占比34.75%，环比上升3.09个百分点，同比上升6.87个百分点。不难发现，目前商业银行趋于拉长理财产品，尤其是保本型固定收益类人民币理财产品的投资期限。

**期限拉长原因**

银行拉长理财产品期限的主要原因包括：首先，货币市场间宽松的资金流动性降低了银行发行高收益理财产品的意愿，然而为了防止存款流失，银行发行长期理财产品，一方面可以以长期产品的价格优势留住客户，另一方面可以增加客户的粘度。

其次，7月份，银监会下发《关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》（简称“35号文”）。在监管层的约束下，银行理财产品之间相互交易，调节收益。以此方式形成资金池，实现期限错配与资金错配完成刚性兑付的运作方式受到抑制。银行难以通过滚动发行短期理财产品配置长期资产来实现期限错配溢价，因而部分转向发行长期产品。

**银行理财结构生变**

监管层9月出台的存款偏离度监管措施影响了银行理财业务的产品设计。表外理财难以充当回表冲存款的工具后，作为表内业务的保本型产品规模可能会有所扩张。对于银行来说，保本型产品的理财资金从发行开始日至到期清算日都被算作银行存款，因此，银行扩大保本型产品规模，同时拉长该类产品的投资期限，可以起到稳定银行日均存款的作用，有效规避月末存款偏离度对银行的约束。（完）

(整理 李贺; 审校 张喜良)

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