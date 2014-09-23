中国投资者在澳洲等国寻求黄金 铜和基建资产--行业人士

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透墨尔本9月22日 - 咨询机构及分析师周一表示，越来越多的中国民间投资者在澳洲和加拿大等国寻找黄金和铜资源。
中国政府将不断增加的海外投资定义为战略重点，因中国希望放缓外汇储备的增加之势，并帮助中国企业升向全球价值链的高端。
“去年有近80亿美元专用股票资金在香港组成基金，”香港顾问机构Emerging Markets Capital董事总经理Jorge Ramiro Monroy在墨尔本举行的矿业会议上说。
“这些基金大体上来说尚未开始投资。一旦投资，其对市场的影响将非常巨大，”Monroy补充称，其中多数资金来自中国金融机构。
加拿大资产管理公司Sprott(SII.TO)和中国的紫金矿业(601899.SS)一年前推出了一个全球海外矿业基金，初步种子资金为1.1亿美元，主要投资于黄金和铜矿企业。据其网站数据，目标规模为5亿美元。
Monroy称，中国投资者对黄金“极为看多”，部分原因是人民币兑换更加自由，中国投资者出于战略考虑支撑人民币汇率。
过去因澳洲铁矿石等交易而损失严重的国有企业更加谨慎，但他们仍关注那些接近完工的项目，并增加联手本地企业。
中国本月简化了国内企业海外投资的行政审批。
中国电力投资集团公司一部门主管称，公司目标为每年总营收中至少有30%来自海外投资。
她说，中国政府有强大的激励政策，我们有很大压力。
中国钢铁巨头宝钢资源与澳洲铁路运营商Aurizon Holdings(AZJ.AX) 一道，在以10亿美元签订收购Aquila Resources AQA.AX的协议后，7月控制了西皮尔巴拉(West Pilbara)铁矿石项目。
“中国企业越来越有兴趣与本地企业进行合作，尤其是在风险识别、风险管理，以及与本地利益攸关者及政府的互动中与本地企业合作，”澳开投资咨询有限公司大中华区董事长Paul Glasson称。
律所King & Wood Mallesons董事总经理Scott Gardiner称，能够吸引中国国有企业或中国在本地合资企业的资产，可能是即将出售的昆士兰及墨尔本的澳洲港口。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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